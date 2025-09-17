जैसलमेर में BSF जवान ने नस काटकर की आत्महत्या, 6 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटा था वापस

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जवाहर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कमरे को सील कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही BSF अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मामले की जांच की जा रही है।