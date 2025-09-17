जैसलमेर में BSF जवान ने नस काटकर की आत्महत्या, 6 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटा था वापस

जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक जवान ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। घटना शहर के कलाकार कॉलोनी स्थित एक निजी गेस्ट हाउस की है।
पुलिस के अनुसार मृतक जवान की पहचान शिन्स मोन टी.एम. (लगभग 40 वर्ष) निवासी कथार कोड, केरल के रूप में हुई है। वह बीएसएफ की 192वीं बटालियन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था और करीब आठ महीने से जैसलमेर में पोस्टेड था।
जवान 10 सितंबर को अवकाश से लौटकर सीधे गेस्ट हाउस में रुका था। गेस्ट हाउस मालिक का कहना है कि दो दिनों से उसका दरवाजा बंद था। जब मंगलवार शाम तक कोई हलचल नहीं हुई, तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
शहर कोतवाल प्रेमदान रत्नू ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया। अंदर खून फैला हुआ था और जवान की हाथ की नसें कटी हुई थीं। पास में एक ब्लेड भी बरामद हुआ।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जवाहर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कमरे को सील कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही BSF अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मामले की जांच की जा रही है।