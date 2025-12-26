रामदेवरा में नकबजनी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार.. चांदी के आभूषण बरामद

रिपोर्ट में बताया कि सुथारों का बास रामदेवरा स्थित दुकान 19 दिसंबर की शाम बंद कर वह पोकरण चला गया था। अगले दिन सुबह दुकान पहुंचने पर ताला टूटा हुआ मिला और शटर आंशिक रूप से खुला था। भीतर रखे चांदी के आभूषण गायब पाए गए। मामला दर्ज होने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के निर्देशन और वृताधिकारी पोकरण भवानीसिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी खेताराम गोदारा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।