रामदेवरा में नकबजनी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार.. चांदी के आभूषण बरामद

जैसलमेर जिले के रामदेवरा थाना क्षेत्र में नकबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में की गई। प्रकरण के अनुसार 22 दिसंबर को विक्रम सोनी निवासी गांधियों की गली वार्ड नंबर 11 पोकरण ने रामदेवरा थाने में रिपोर्ट दी।
रिपोर्ट में बताया कि सुथारों का बास रामदेवरा स्थित दुकान 19 दिसंबर की शाम बंद कर वह पोकरण चला गया था। अगले दिन सुबह दुकान पहुंचने पर ताला टूटा हुआ मिला और शटर आंशिक रूप से खुला था। भीतर रखे चांदी के आभूषण गायब पाए गए। मामला दर्ज होने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के निर्देशन और वृताधिकारी पोकरण भवानीसिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी खेताराम गोदारा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।
टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और सूचना संकलन कर संदिग्धों की तलाश शुरू की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कैलाश और हरीश को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए चांदी के आभूषण बरामद किए गए। आरोपियों को अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान जारी है।
