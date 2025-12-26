एनडीपीएस प्रकरण में दो वांछित आरोपी गिरफ्तार, भणियाणा पुलिस की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के निर्देशन और वृताधिकारी पोकरण भवानीसिंह के सुपरविजन में थानाधिकारियों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में देवाराम, उप निरीक्षक व थानाधिकारी भणियाणा के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने आसूचना संकलन कर पुलिस थाना फलसुण्ड के एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में वांछित आरोपियों की तलाश शुरू की।