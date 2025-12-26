एनडीपीएस प्रकरण में दो वांछित आरोपी गिरफ्तार, भणियाणा पुलिस की कार्रवाई

जैसलमेर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भणियाणा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण में लंबे समय से वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में की गई।
पुलिस के अनुसार वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के निर्देशन और वृताधिकारी पोकरण भवानीसिंह के सुपरविजन में थानाधिकारियों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में देवाराम, उप निरीक्षक व थानाधिकारी भणियाणा के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने आसूचना संकलन कर पुलिस थाना फलसुण्ड के एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में वांछित आरोपियों की तलाश शुरू की।
कार्रवाई के दौरान भाखरसिंह और रईश खां को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान जारी है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग