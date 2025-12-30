वाहन की टक्कर से बालिका की मौत, खेतोलाई के पास हादसा

मंगलवार सुबह करीब 11 बजे खेतोलाई गांव के पास श्रद्धालु रुके और गुजरात के खेड़ा जिलांतर्गत कटला थाना क्षेत्र के सलोजनी मुवाड़ी निवासी रीटा उर्फ संजू (7) पुत्री रणजीभाई सड़क पार कर रही थी। इस दौरान यहां से निकल रहे एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। जिससे वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तत्काल पोकरण के राजकीय जिला चिकित्सालय लाया गया। यहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पोकरण थाने से हेड कांस्टेबल रूपाराम व लाठी थाने से हेड कांस्टेबल ईशराराम पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। परिजनों की सहमति पर शव उन्हें सुपुर्द किया गया। इस संबंध में पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है।