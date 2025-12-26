डिजिटल प्रमोशन और सोशल मीडिया ने बाजार में खरीदारी को बनाया आसान

शीतल हवाओं के साथ ही शहर के बाजारों में गरम कपड़ों की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। स्वेटर, जैकेट और शॉल की दुकानों में हल्की रौनक बनी हुई है। इस बार ग्राहक न केवल गर्म कपड़े खरीद रहे हैं, बल्कि फैशन, डिज़ाइन और रंगों पर भी ध्यान दे रहे हैं। हल्के और मॉर्डन पैटर्न वाले कपड़े युवाओं में पसंदीदा बने हैं, जबकि बुजुर्ग पारंपरिक रंगों वाले शॉल और मोटाई वाले स्टोल को प्राथमिकता दे रहे हैं। ग्राहक सीमा देवी बताती है कि पहले हम केवल गर्म कपड़े देखते थे। अब रंग और डिज़ाइन भी मायने रखते हैं। हल्के और मॉर्डन पैटर्न वाले स्वेटर ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं। ग्राहक ऑनलाइन स्टॉक और कीमत की जानकारी पहले से देख कर बाजार आते हैं। फैशन और सुविधा दोनों को प्राथमिकता दी जा रही है।