जैसलमेर

डिजिटल प्रमोशन और सोशल मीडिया ने बाजार में खरीदारी को बनाया आसान

शीतल हवाओं के साथ ही शहर के बाजारों में गरम कपड़ों की मांग में वृद्धि देखी जा रही है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 26, 2025

शीतल हवाओं के साथ ही शहर के बाजारों में गरम कपड़ों की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। स्वेटर, जैकेट और शॉल की दुकानों में हल्की रौनक बनी हुई है। इस बार ग्राहक न केवल गर्म कपड़े खरीद रहे हैं, बल्कि फैशन, डिज़ाइन और रंगों पर भी ध्यान दे रहे हैं। हल्के और मॉर्डन पैटर्न वाले कपड़े युवाओं में पसंदीदा बने हैं, जबकि बुजुर्ग पारंपरिक रंगों वाले शॉल और मोटाई वाले स्टोल को प्राथमिकता दे रहे हैं। ग्राहक सीमा देवी बताती है कि पहले हम केवल गर्म कपड़े देखते थे। अब रंग और डिज़ाइन भी मायने रखते हैं। हल्के और मॉर्डन पैटर्न वाले स्वेटर ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं। ग्राहक ऑनलाइन स्टॉक और कीमत की जानकारी पहले से देख कर बाजार आते हैं। फैशन और सुविधा दोनों को प्राथमिकता दी जा रही है।

शॉल और स्टोल के रंग नए फैशन विकल्प पसंद

व्यापारी रमेश खत्री कहते है कि इस बार ग्राहकों का झुकाव हल्के और मॉर्डन कपड़ों की ओर है। शॉल और स्टोल के रंग नए फैशन विकल्पों में बिक रहे हैं। ग्राहक पहले से ट्रेंड्स जानते हैं, जिससे खरीदारी तेज और सहज हुई है। दुकानदार समय के अनुसार स्टॉक और डिज़ाइन में बदलाव कर रहे हैं। यह बाजार की गति को बनाए रखने में मदद कर रहा है।ग्राहक पहले से ऑनलाइन स्टॉक और कीमत चेक कर बाजार आते हैं दुकानदार इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से प्रमोशन कर रहे हैं। युवा ग्राहक फैशन ट्रेंड और रंगों पर ध्यान दे रहे हैं डिजिटल और ऑफलाइन बिक्री के संतुलित उपयोग से खरीदारी में सहजता आई है।

फैशन और व्यवसाय के संतुलन ने बाजार जीवंत

फैशन कंसल्टेंट रेखा डावाणी का कहना है कि जैसलमेर में फैशन ट्रेंड केवल स्टाइल बदलने तक सीमित नहीं हैं। यह स्थानीय व्यवसायों पर भी असर डालते हैं। ग्राहक नए डिज़ाइन की मांग कर रहे हैं, जिससे दुकानदार स्टॉक और उत्पाद बदल रहे हैं। यह छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। शहर में फैशन और व्यवसाय के इस संतुलन ने बाजार को अधिक जीवंत बना दिया है।”बाजार का माहौल-युवा हल्के और मॉर्डन कपड़े पसंद कर रहे हैं।-बुजुर्ग पारंपरिक रंगों वाले शॉल और स्टोल खरीद रहे हैं।

-दुकानदार स्टॉक और डिज़ाइन में समयानुकूल बदलाव कर रहे हैं।

सर्दियों के रुझान:

-जूते, मोज़े और अन्य शीतकालीन सहायक वस्त्रों की बिक्री बढ़ी

-हल्के फैब्रिक वाले स्वेटर और जैकेट युवाओं में लोकप्रिय

-डिजिटल और ऑफलाइन बिक्री का संतुलित उपयोग व्यापार को बढ़ावा दे रहा है

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / डिजिटल प्रमोशन और सोशल मीडिया ने बाजार में खरीदारी को बनाया आसान

