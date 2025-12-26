सीसीटीवी जांच और पूछताछ में सामने आई झूठी वारदात… आरोपी गिरफ्तार

घटनाक्रम के अनुसार 24 दिसंबर 2025 को नेमीचंद ब्राह्मण निवासी हुडो की ढाणी हिरदेसर, हाल रूट लीडर ने रामदेवरा थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया गया कि 22 दिसंबर को रामदेवरा रेलवे स्टेशन से 5,79,640 रुपए की नकद राशि कैश पिक-अप के लिए आरोपी जेठूसिंह ने प्राप्त की थी। बाद में उसने बैंक में राशि जमा नहीं कर लूट की झूठी सूचना दी। पुलिस जांच के दौरान घटना स्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की गहन पड़ताल की गई और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जांच में कहीं भी लूट की पुष्टि नहीं हुई।