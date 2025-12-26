सीसीटीवी जांच और पूछताछ में सामने आई झूठी वारदात… आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर जिले के रामदेवरा क्षेत्र में कैश गबन और धोखाधड़ी के एक गंभीर प्रकरण का खुलासा किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशानुसार की गई कार्रवाई में सामने आया कि आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी।
घटनाक्रम के अनुसार 24 दिसंबर 2025 को नेमीचंद ब्राह्मण निवासी हुडो की ढाणी हिरदेसर, हाल रूट लीडर ने रामदेवरा थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया गया कि 22 दिसंबर को रामदेवरा रेलवे स्टेशन से 5,79,640 रुपए की नकद राशि कैश पिक-अप के लिए आरोपी जेठूसिंह ने प्राप्त की थी। बाद में उसने बैंक में राशि जमा नहीं कर लूट की झूठी सूचना दी। पुलिस जांच के दौरान घटना स्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की गहन पड़ताल की गई और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जांच में कहीं भी लूट की पुष्टि नहीं हुई।
साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने रेलवे ग्राहक से प्राप्त पूरी राशि का गबन किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के निर्देशन और वृताधिकारी पोकरण भवानी सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी खेताराम गोदारा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने सूचना संकलन कर आरोपी जेठूसिंह पुत्र आसुसिंह निवासी जैमला थाना बाप जिला फलौदी, को गिरफ्तार किया।आरोपी को अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण में आगे का विस्तृत अनुसंधान जारी है।
