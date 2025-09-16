Road Accident: चित्तौड़गढ़ के बानसेन हाईवे पर भीषण हादसा, कंटेनर पलटने से दो युवकों की दर्दनाक मौत

हादसे के बाद हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और मार्ग को डाइवर्ट कर कंटेनर को साइड में हटाकर यातायात सुचारू करवाया। इस दौरान बानसेन के कई ग्रामीणों ने प्रशासन की मदद की और कंटेनर के नीचे दबे युवकों को बाहर निकालने में सहयोग किया, जिनमें बानसेन प्रशासक कन्हैयालाल वैष्णव, अर्जुन वैष्णव, राजेंद्र सिंह चौहान, किशन तेली, शंभूलाल जाट, लालसिंह, अंकित नाथ, राहुल बोहरा, रवि वैष्णव, मिट्ठूलाल सालवी, शंकरलाल जाट, देवीलाल जाट, दीपक वैष्णव, मुकेश डेरु, सोनू शर्मा, सूरज शर्मा, गोपाल सिंह, कन्हैयालाल लक्ष्कार, राकेश लक्ष्कार, बाबू प्रजापत, कन्हैया शर्मा आदि शामिल थे।