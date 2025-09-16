Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़

Road Accident: चित्तौड़गढ़ के बानसेन हाईवे पर भीषण हादसा, कंटेनर पलटने से दो युवकों की दर्दनाक मौत

भीषण हादसे के बाद हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और मार्ग को डाइवर्ट कर कंटेनर को साइड में हटाकर यातायात सुचारू करवाया।

चित्तौड़गढ़

Rakesh Mishra

Sep 16, 2025

road accident in Chittorgarh
मृतक युवक। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भदेसर थाना क्षेत्र के बानसेन हाईवे पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक सवार दो युवकों पर कंटेनर पलटने से दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान कपिल मेनारिया (30) पुत्र मोहन मेनारिया निवासी नगर पालिका कॉलोनी चित्तौड़गढ़ और अक्षित सोनी (24) पुत्र गोपाल सोनी निवासी सोनी मोहल्ला चित्तौड़गढ़ के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार दोनों युवक मंगलवार को भादसोड़ा क्षेत्र में रिकवरी कर वापस फाइनेंस ऑफिस चित्तौड़गढ़ लौट रहे थे। इस दौरान उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्सलेन बानसेन ब्रिज के ऊपर उनकी बाइक के पास से कंटेनर गुजर रहा था। कंटेनर के बाइक को ओवरटेक करने के दौरान हल्की सी टक्कर लगने से कंटेनर ड्राइवर ने गाड़ी पर संतुलन खो दिया और गाड़ी बेकाबू हो गई। इसके बाद कंटेनर का पिछला हिस्सा पलट गया और बाइक सवार दोनों युवकों पर गिर गया।

मौके पर पहुंची हाईवे टीम

हादसे की सूचना मिलते ही भदेसर थानाधिकारी धर्मराज मीणा सहित पुलिस जाप्ता और हाईवे टीम मौके पर पहुंचे। कंटेनर को उठाने के लिए दो क्रेन मंगवाई गईं। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन, ग्रामीणों और क्रेन की सहायता से कंटेनर के नीचे दबे दोनों युवकों के शवों को बाहर निकाला जा सका। इसके बाद शवों को हाईवे एंबुलेंस से जिला मोर्चरी पहुंचाया गया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए।

हाईवे पर जाम

हादसे के बाद हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और मार्ग को डाइवर्ट कर कंटेनर को साइड में हटाकर यातायात सुचारू करवाया। इस दौरान बानसेन के कई ग्रामीणों ने प्रशासन की मदद की और कंटेनर के नीचे दबे युवकों को बाहर निकालने में सहयोग किया, जिनमें बानसेन प्रशासक कन्हैयालाल वैष्णव, अर्जुन वैष्णव, राजेंद्र सिंह चौहान, किशन तेली, शंभूलाल जाट, लालसिंह, अंकित नाथ, राहुल बोहरा, रवि वैष्णव, मिट्ठूलाल सालवी, शंकरलाल जाट, देवीलाल जाट, दीपक वैष्णव, मुकेश डेरु, सोनू शर्मा, सूरज शर्मा, गोपाल सिंह, कन्हैयालाल लक्ष्कार, राकेश लक्ष्कार, बाबू प्रजापत, कन्हैया शर्मा आदि शामिल थे।

Published on:

16 Sept 2025 08:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Road Accident: चित्तौड़गढ़ के बानसेन हाईवे पर भीषण हादसा, कंटेनर पलटने से दो युवकों की दर्दनाक मौत

