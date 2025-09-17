Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan: फर्जी ज्योतिष केंद्र पर पुलिस की रेड; मौके से मिलीं 9 लड़कियां, बाप-बेटे दबोचे गए

पूजा कॉलोनी गली नंबर 1 के एक घर में बंद कमरे में नौ लड़कियां मिलीं, जिन्हें आरोपी विकेश कुमार शर्मा व उसके पुत्र शुभम शर्मा ने मोबाइल पर लोगों के साथ बातचीत करने के लिए रखा था।

श्री गंगानगर

Kamal Mishra

Sep 17, 2025

fake jyotish Raid
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। सदर थाना पुलिस ने शहर में चल रहे फर्जी एस्ट्रोलोजर कॉल-सेंटर पर छापा मारकर परिसर से संचालक पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। रेड के दौरान वहां से 9 ग्रामीण लड़कियां मिलीं। 6 मोबाइल फोन व 5 रजिस्टर बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सदर सीआई सुभाषचन्द्र ढिल की अगुवाई में मंगलवार रात 9 बजे मुखबिर की सूचना और नागरिकों की शिकायत पर दबिश दी गई। पूजा कॉलोनी गली नंबर 1 के एक घर में बंद कमरे में नौ लड़कियां मिलीं, जिन्हें आरोपी विकेश कुमार शर्मा व उसके पुत्र शुभम शर्मा ने मोबाइल पर लोगों के साथ बातचीत करने के लिए रखा था। सीआई ने बताया कि युवतियों को अलग से मोबाइल दिए गए थे और उन्हें क्लाइंट से ऑनलाइन भुगतान आने पर मासिक वेतन दिया जाना तय था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में शादीशुदा टीचर ने क्यों की थी अपनी प्रेमिका की हत्या, पुलिस के आगे खोला बड़ा राज
बाड़मेर
Murder in Barmer

बरामद हुए रजिस्टर

जांच अधिकारी ने बताया कि बरामद रजिस्टरों में कॉल-लॉग, भुगतान और क्लाइंट के विवरण लिखे मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। आरोपी विकेश व शुभम के कब्जे से मिली छह मोबाइल में भी विदेशी और देशी नंबरों पर भेजे गए मैसेज और कॉल रिकॉर्ड मिले हैं।

इन धाराओं में मामाल दर्ज

सदर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ ठगी व आईटी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है और जांच में केन्द्रित टीम बनाई गई है। पुलिस ने कहा कि जिन ग्रामीण लड़कियों को सेंटर में रखा गया था, उनसे भी बयान लिए जा रहे हैं।

विज्ञापन में हर बाधा से मुक्ति दिलाने का दावा

पुलिस के अनुसार, यह सेंटर ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आध्यात्मिक उपायों व जादू-टोने के विज्ञापन देता था। विज्ञापन में खोया-पाया, वशीकरण, रूठे प्रेमियों को मनाना, धन वापस लाना, प्रेत आत्मा की शांति जैसे दावे किए जाते थे। ऑनलाइन भुगतान मिलने के बाद कॉल-सेंटर के सदस्यों द्वारा पीड़ितों को आश्वासन देकर मोटी रकम वसूल की जाती थी। आरोप है कि देश के कई इलाकों के साथ-साथ विदेशों में बसे लोगों को भी इस जाल में फंसाया गया और लाखों रुपए वसूले गए।

ये भी पढ़ें

जीजा के घर से प्रेमी संग भागी विवाहिता… 4 दिन बाद खुद लौटी, फिर पति ने दिया झटका तो फंदे पर झूल गई
झालावाड़
Married woman ran away

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 06:30 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: फर्जी ज्योतिष केंद्र पर पुलिस की रेड; मौके से मिलीं 9 लड़कियां, बाप-बेटे दबोचे गए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.