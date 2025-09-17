Rajasthan: फर्जी ज्योतिष केंद्र पर पुलिस की रेड; मौके से मिलीं 9 लड़कियां, बाप-बेटे दबोचे गए

श्रीगंगानगर। सदर थाना पुलिस ने शहर में चल रहे फर्जी एस्ट्रोलोजर कॉल-सेंटर पर छापा मारकर परिसर से संचालक पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। रेड के दौरान वहां से 9 ग्रामीण लड़कियां मिलीं। 6 मोबाइल फोन व 5 रजिस्टर बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सदर सीआई सुभाषचन्द्र ढिल की अगुवाई में मंगलवार रात 9 बजे मुखबिर की सूचना और नागरिकों की शिकायत पर दबिश दी गई। पूजा कॉलोनी गली नंबर 1 के एक घर में बंद कमरे में नौ लड़कियां मिलीं, जिन्हें आरोपी विकेश कुमार शर्मा व उसके पुत्र शुभम शर्मा ने मोबाइल पर लोगों के साथ बातचीत करने के लिए रखा था। सीआई ने बताया कि युवतियों को अलग से मोबाइल दिए गए थे और उन्हें क्लाइंट से ऑनलाइन भुगतान आने पर मासिक वेतन दिया जाना तय था।
जांच अधिकारी ने बताया कि बरामद रजिस्टरों में कॉल-लॉग, भुगतान और क्लाइंट के विवरण लिखे मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। आरोपी विकेश व शुभम के कब्जे से मिली छह मोबाइल में भी विदेशी और देशी नंबरों पर भेजे गए मैसेज और कॉल रिकॉर्ड मिले हैं।
सदर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ ठगी व आईटी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है और जांच में केन्द्रित टीम बनाई गई है। पुलिस ने कहा कि जिन ग्रामीण लड़कियों को सेंटर में रखा गया था, उनसे भी बयान लिए जा रहे हैं।
पुलिस के अनुसार, यह सेंटर ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आध्यात्मिक उपायों व जादू-टोने के विज्ञापन देता था। विज्ञापन में खोया-पाया, वशीकरण, रूठे प्रेमियों को मनाना, धन वापस लाना, प्रेत आत्मा की शांति जैसे दावे किए जाते थे। ऑनलाइन भुगतान मिलने के बाद कॉल-सेंटर के सदस्यों द्वारा पीड़ितों को आश्वासन देकर मोटी रकम वसूल की जाती थी। आरोप है कि देश के कई इलाकों के साथ-साथ विदेशों में बसे लोगों को भी इस जाल में फंसाया गया और लाखों रुपए वसूले गए।