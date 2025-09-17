Rajasthan: फर्जी ज्योतिष केंद्र पर पुलिस की रेड; मौके से मिलीं 9 लड़कियां, बाप-बेटे दबोचे गए

सदर सीआई सुभाषचन्द्र ढिल की अगुवाई में मंगलवार रात 9 बजे मुखबिर की सूचना और नागरिकों की शिकायत पर दबिश दी गई। पूजा कॉलोनी गली नंबर 1 के एक घर में बंद कमरे में नौ लड़कियां मिलीं, जिन्हें आरोपी विकेश कुमार शर्मा व उसके पुत्र शुभम शर्मा ने मोबाइल पर लोगों के साथ बातचीत करने के लिए रखा था। सीआई ने बताया कि युवतियों को अलग से मोबाइल दिए गए थे और उन्हें क्लाइंट से ऑनलाइन भुगतान आने पर मासिक वेतन दिया जाना तय था।