Rajasthan Crime: लॉरेंस गिरोह के 5 गुर्गे फिर गिरफ्तार, 91 लाख रुपए की बरामदगी मामले से जुड़े हैं सभी आरोपी

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि जांच टीमों के अनुसंधान में सामने आया कि साहिल उर्फ शंटी और अक्षय, आरजू बिश्नोई और लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। यह गिरोह लोगों को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती वसूलता था। वसूली गई रकम मनीष शर्मा के माध्यम से कुलदीप कुमार और उसके पुत्र योगेश के पास पहुंचाई जाती थी, जो आगे गैंग के गुर्गों तक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से राशि पहुंचाते थे। इस रकम का उपयोग फरारी के दौरान खर्चे और हथियार खरीदने में किया जाता था। बरामद राशि भी इसी फिरौती और अवैध वसूली की बताई गई।