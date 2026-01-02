2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan Crime: लॉरेंस गिरोह के 5 गुर्गे फिर गिरफ्तार, 91 लाख रुपए की बरामदगी मामले से जुड़े हैं सभी आरोपी

राजस्थान की श्रीगंगानगर पुलिस ने लॉरेंस गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 91 लाख रुपए की बरामदगी मामले में पुलिस ने गिरोह के 5 गुर्गों को फिर पकड़ा है। अब तक इस मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Jan 02, 2026

sri Ganganagar police

पुलिस की गिरफ्त में लॉरेंस गैंग के गुर्गे (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। पुलिस ने संगठित अपराध, रंगदारी और अवैध वसूली से जुड़े 91 लाख रुपए की बरामदगी के प्रकरण में बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और आरजू बिश्नोई गैंग से जुड़े 5 आरोपियों को पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया है।

रायसिंहनगर पुलिस ने सावंतसर 32 पीएस निवासी जयमल जांदू, उसके भाई जोधपुर निवासी जयपाल जांदू, सूरतगढ़ निवासी मनीष बिश्नोई, सूरतगढ़ वार्ड चार निवासी घनश्याम बिश्नोई और रायसिंहनगर क्षेत्र गांव 44 आरबी हाल चक 12 पीएस निवासी बलविन्द्र सिंह उर्फ विनोद कुमार भादू को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में चार आरोपी कुलदीप कुमार, अमन कुमार, रामस्वरूप और योगेश कुमार 7 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर हैं।

बाजूवाला चौक से पकड़ी गई थी अवैध रकम

अवैध वसूली से जुड़े 91 लाख रुपए की बरामदगी मामले में पुलिस अब तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बीते 29 दिसंबर की रात बाजूवाला चौक पर गश्त और नाकाबंदी के दौरान एएसआई जगतार सिंह और उनकी टीम ने एक लग्जरी कार से 90 लाख 84 हजार 900 रुपए बरामद किए थे।

ऐसे पहुंचता था गैंग तक पैसा

पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि जांच टीमों के अनुसंधान में सामने आया कि साहिल उर्फ शंटी और अक्षय, आरजू बिश्नोई और लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। यह गिरोह लोगों को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती वसूलता था। वसूली गई रकम मनीष शर्मा के माध्यम से कुलदीप कुमार और उसके पुत्र योगेश के पास पहुंचाई जाती थी, जो आगे गैंग के गुर्गों तक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से राशि पहुंचाते थे। इस रकम का उपयोग फरारी के दौरान खर्चे और हथियार खरीदने में किया जाता था। बरामद राशि भी इसी फिरौती और अवैध वसूली की बताई गई।

पुलिस को मिली बड़ी सफलता

इस रैकेट में अक्षय, योगेश, कुलदीप, अमन, रामस्वरूप, बलविंद्र उर्फ विनोद भादू, जयपाल जांदू, जयमल जांदू, मनीष बिश्नोई, घनश्याम बिश्नोई और मनीष शर्मा के सहयोग से संगठित आपराधिक गतिविधियां चलाने के साक्ष्य मिले। इस कार्रवाई में रायसिंहनगर एएसपी भंवरलाल, थानाधिकारी महावीर प्रसाद, सीआई बजरंगलाल, सीआई चंद्रभान, एसआई ओमप्रकाश, एएसआई योगेश कुमार, एएसआई जगतार सिंह शामिल है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के शेखावाटी में गैंगस्टर राज की वापसी, रंगदारी और हत्या की खुली चुनौती, विदेश में बैठकर चला रहे गिरोह
नागौर
Gangster

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan Crime: लॉरेंस गिरोह के 5 गुर्गे फिर गिरफ्तार, 91 लाख रुपए की बरामदगी मामले से जुड़े हैं सभी आरोपी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नए साल पर पाक की नापाक हरकत: भारतीय सीमा में घुसपैठ कर ड्रोन से गिराई हेरोइन की खेप, वापस उड़ान नहीं भर पाया तो गिरा

Sri Ganganagar
श्री गंगानगर

शाला संबलन अभियान में धरातलीय झटका, श्रीगंगानगर की प्रगति सिर्फ 54 प्रतिशत

श्री गंगानगर

पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ कर गिराई हेरोइन की खेप, वापस उड़ान नहीं भर पाया तो ड्रोन हुआ धराशायी

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में मानवता शर्मसार, 7 साल की मासूम से हैवानियत, पड़ोसी ही निकला दरिंदा

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
श्री गंगानगर

Murder: ‘वो’ रिश्तेदार महिला से बात करना चाहता था, उसे खामोश कर दिया…गुस्साए परिजनों ने दी बेरहम मौत

Sri Ganganagar Crime
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.