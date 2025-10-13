राजस्थान के शेखावाटी में गैंगस्टर राज की वापसी, रंगदारी और हत्या की खुली चुनौती, विदेश में बैठकर चला रहे गिरोह



रोहित गोदारा एवं उसके गुर्गे अपराध करने के बाद सोशल मीडिया पर आतंकवादी संगठनों की तरह जिम्मेदारी लेते हैं। कुचामन में व्यापारी की हत्या के बाद रोहित गोदारा के गुर्गे वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर न केवल हत्या की जिम्मेदारी ली, बल्कि पोस्ट के साथ रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, मोनी ग्रुप, एपी ग्रुप, काला जेठेड़ी ग्रुप, गोगी ग्रुप, काला राना नरेश सेठी, टिनू हरियाणा, लिपिन नेहरा, दिपेंद्र राठी, अमरजीत बिश्नोई सहित कई गैंगस्टर को टैग भी किया। इसमें एक बात यह भी सामने आई कि चारण ने लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिखा।