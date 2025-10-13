Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Crime: जयपुर में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल

Honeytrap Gang: पुलिस ने जयपुर शहर में सक्रिय हनीट्रैप का पर्दाफाश करते हुए मुख्य सरगना और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 13, 2025

Honeytrap-gang

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका

जयपुर। मालवीय नगर थाना पुलिस ने जयपुर शहर में सक्रिय हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इसके मुख्य सरगना और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य पैसे वाले लोगों को फंसाकर उनसे वसूली करते हैं। पुलिस इस मामले में फरार चल रही दो अन्य महिला आरोपियों की तलाश में जुटी है।

एसीपी (मालवीय नगर) आदित्य पूनिया ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुकेश कुमार बागड़ा (36) निवासी महावीर नगर, जयपुर तथा नीतू सोनी (39) निवासी कनकपुरा फाटक, करणी विहार हैं। वहीं, इस गिरोह से जुड़ी आरती शर्मा और दिव्या सोलंकी नामक महिलाएं फरार हैं। थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि मुख्य आरोपी मुकेश ने नीतू के साथ मिलकर कॉलगर्ल गिरोह तैयार किया था।

धनाढ्य व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें निशाना बनाते

यह गिरोह महावीर नगर, दुर्गापुरा और करणी विहार क्षेत्र में किराये के मकानों में रहकर धनाढ्य व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें निशाना बनाता था। गिरोह के सदस्य पहले टारगेट से दोस्ती कर उसे महिला सदस्यों से फोन पर बात करवाते थे।

अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर करते ब्लैकमेल

इसके बाद किसी होटल या फ्लैट में मुलाकात करवाई जाती थी, जहां छिपकर अश्लील फोटो और वीडियो बनाए जाते थे। बाद में इन्हीं फोटो और वीडियो के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठी जाती थी। पुलिस की इस कार्रवाई में कांस्टेबल रामवतार और भरतलाल की विशेष भूमिका रही।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: भतीजी के साथ जबरन संबंध बनाता था चाचा, गर्भ निरोधक गोलियां भी देता, रेप मामले में कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा
सवाई माधोपुर
Rape

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 06:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime: जयपुर में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Amit Shah: अमित शाह के जयपुर आगमन पर कड़ी सुरक्षा, वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

Amit Shah
जयपुर

जयपुर का मेडिकल छात्र कजाकिस्तान में गंभीर बीमार, एयरलिफ्ट कर राजस्थान लाने की मांग

medical student Rahul Ghoslya
जयपुर

गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ, 4 लाख करोड़ के निवेश की होगी ग्राउंड ब्रेकिंग

amit Shah in Jaipur
जयपुर

जोयआलुक्कास के नए शोरूम की शुरुआत

समाचार

Jaipur: पूनिया की किताब के विमोचन में राठौड़ बोले, ‘मुझे और सतीश पूनिया को सियासत की सीढ़ी पर सांप ने डसा’

Satish Poonia
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.