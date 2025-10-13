Jaipur Crime: जयपुर में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका
जयपुर। मालवीय नगर थाना पुलिस ने जयपुर शहर में सक्रिय हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इसके मुख्य सरगना और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य पैसे वाले लोगों को फंसाकर उनसे वसूली करते हैं। पुलिस इस मामले में फरार चल रही दो अन्य महिला आरोपियों की तलाश में जुटी है।
एसीपी (मालवीय नगर) आदित्य पूनिया ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुकेश कुमार बागड़ा (36) निवासी महावीर नगर, जयपुर तथा नीतू सोनी (39) निवासी कनकपुरा फाटक, करणी विहार हैं। वहीं, इस गिरोह से जुड़ी आरती शर्मा और दिव्या सोलंकी नामक महिलाएं फरार हैं। थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि मुख्य आरोपी मुकेश ने नीतू के साथ मिलकर कॉलगर्ल गिरोह तैयार किया था।
यह गिरोह महावीर नगर, दुर्गापुरा और करणी विहार क्षेत्र में किराये के मकानों में रहकर धनाढ्य व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें निशाना बनाता था। गिरोह के सदस्य पहले टारगेट से दोस्ती कर उसे महिला सदस्यों से फोन पर बात करवाते थे।
इसके बाद किसी होटल या फ्लैट में मुलाकात करवाई जाती थी, जहां छिपकर अश्लील फोटो और वीडियो बनाए जाते थे। बाद में इन्हीं फोटो और वीडियो के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठी जाती थी। पुलिस की इस कार्रवाई में कांस्टेबल रामवतार और भरतलाल की विशेष भूमिका रही।
