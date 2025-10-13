Jaipur Crime: जयपुर में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल

एसीपी (मालवीय नगर) आदित्य पूनिया ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुकेश कुमार बागड़ा (36) निवासी महावीर नगर, जयपुर तथा नीतू सोनी (39) निवासी कनकपुरा फाटक, करणी विहार हैं। वहीं, इस गिरोह से जुड़ी आरती शर्मा और दिव्या सोलंकी नामक महिलाएं फरार हैं। थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि मुख्य आरोपी मुकेश ने नीतू के साथ मिलकर कॉलगर्ल गिरोह तैयार किया था।