Rajasthan: भतीजी के साथ जबरन संबंध बनाता था चाचा, गर्भ निरोधक गोलियां भी देता, रेप मामले में कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा

पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी चाचा उसे गर्भ निरोधक गोलियां लाकर देता था। गोलियां लेने से मना करने पर बदनाम करने की धमकी देता था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। बाद अनुसंधान पुलिस ने न्यायालय में धारा 376 के तहत चालान पेश किया। अब इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।