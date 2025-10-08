राजस्थान में कब थमेगा गैंगस्टर्स का कहर? पुलिस छोटे बदमाशों के हाथ-पैर तोड़ पीठ थपथपा रही, हत्या-रंगदारी से दहशत

बताते चलें कि कुचामन सिटी शहर में रंगदारी की मांग पूरी न करने पर एक बड़े व्यापारी रमेश रुलानिया की गोली मारकर मंगलवार सुबह हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे व्यापारिक समुदाय में खौफ और आक्रोश का माहौल था। व्यापारी अपने घर से सुबह छह बजे जिम में एक्सरसाइज करने गया था। इस दौरान गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया। मृतक व्यापारी को पिछले कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों द्वारा करोड़ों रुपये की रंगदारी के लिए लगातार धमकियां मिल रही थीं।