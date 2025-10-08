Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में कब थमेगा गैंगस्टर्स का कहर? पुलिस छोटे बदमाशों के हाथ-पैर तोड़ पीठ थपथपा रही, हत्या-रंगदारी से दहशत

राजस्थान में गैंगस्टर्स का खौफ बढ़ता जा रहा है। रंगदारी नहीं देने पर व्यापारियों पर फायरिंग और हत्या आम हो गई है। विदेशों में बैठे रोहित गोदारा, विरेंद्र चारण, हैरी और गोल्डी बराड जैसे गैंगस्टर्स सोशल मीडिया पर वारदात की जिम्मेदारी लेकर दहशत फैला रहे हैं।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 08, 2025

Rajasthan

Rajasthan Police

जयपुर: राजस्थान में गैंगस्टर्स अपनी जड़े गहरी करते जा रहे हैं। रंगदारी के लिए बड़े व्यापारियों को धमकी देना और पैसे नहीं देने पर फायरिंग करवाना आम हो गया है। पुलिस छोटे बदमाशों को पकड़ उनके हाथ-पैर तोड़कर खुद की पीठ थपथपा रही है और गैंगस्टर्स पैसे नहीं मिलने पर व्यापारियों की जान ले रहे हैं।


बता दें कि हर वारदात के पीछे विदेश में बैठे गैंगस्टर्स रोहित गोदारा, विरेंद्र चारण, हैरी और गोल्डी बराड सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेकर दहशत फैला रहे हैं। गैंगस्टर्स का खौफ बढ़ता जा रहा है और पुलिस बड़े अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है।


इस साल फायरिंग के कुछ उदाहरण


25 मार्च : श्रीगंगानगर में चार करोड़ रुपए रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी राजू कथाडिया के घर पर अंधाधुंध फायरिंग।


17 जून : श्रीगंगानगर में कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता के घर पर फायरिंग।


9 सितंबर : बीकानेर में कांग्रेस नेता व्यापारी सुखदेव चायल के घर पर फायरिंग।


12 सितंबर : हनुमानगढ़ में दुकान पर बैठे व्यापारी विकास जैन की चार गोली मारकर हत्या।


सुरक्षा ले तो पैसे मांगे पुलिस


सूत्रों की माने तो कई व्यापारियों को रंगदारी के लिए गैंगस्टर्स की धमकियां मिलती हैं। व्यापारी पुलिस के पास जाते हैं, तब पुलिस सुरक्षा तो दे देती है। लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की पगार के तौर पर मोटी रकम मांगती है। इसके चलते कई व्यापारी पुलिस को मोटी रकम देने की बजाय गैंगस्टर्स को ही रकम देना उचित समझते हैं।


कई गैंग सक्रिय


प्रदेश में लॉरेंस गैंग के अलावा राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की कई गैंग सक्रिय हैं, जो राजस्थान के रसूखदारों, उद्योगपतियों व खनन, शराब कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के लिए धमकी देती है।

जिम में एक्ससाइज कर रहे कारोबारी की गोली मारकर हत्या

बताते चलें कि कुचामन सिटी शहर में रंगदारी की मांग पूरी न करने पर एक बड़े व्यापारी रमेश रुलानिया की गोली मारकर मंगलवार सुबह हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे व्यापारिक समुदाय में खौफ और आक्रोश का माहौल था। व्यापारी अपने घर से सुबह छह बजे जिम में एक्सरसाइज करने गया था। इस दौरान गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया। मृतक व्यापारी को पिछले कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों द्वारा करोड़ों रुपये की रंगदारी के लिए लगातार धमकियां मिल रही थीं।

गिरोह के सदस्यों ने धमकी दी थी कि अगर व्यापारी ने तय समय पर पैसे नहीं दिए तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेगे। बताया गया कि व्यापारी ने धमकी को नजरअंदाज करते हुए रंगदारी देने से साफ इनकार कर दिया था। इसी बात से बौखलाए गिरोह के शूटर ने मंगलवार सुबह गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। व्यापारी को पिछले दिनों रोहित गोदारा गैंग से भी जान से मारने की धमकी मिली थी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: भूत-प्रेत का डर दिखाकर कराया धर्म परिवर्तन, अब पुलिस जांच में खुल रहे कई और राज
श्री गंगानगर
Rajasthan Sri Ganganagar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2025 10:23 am

Published on:

08 Oct 2025 10:04 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में कब थमेगा गैंगस्टर्स का कहर? पुलिस छोटे बदमाशों के हाथ-पैर तोड़ पीठ थपथपा रही, हत्या-रंगदारी से दहशत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में 5 साल में 568 बच्चे अकाल मौत के शिकार, 80% बच्चों की करंट- डूबने से मौत

जयपुर

Jaipur Crime: बलात्कार का विरोध करने पर युवती को मौत के घाट उतारा, आरोपी तक यूं पहुंची पुलिस

जयपुर

जयपुर में फॉरेंसिक ट्रेनिंग, अब तारीख पर तारीख नहीं, जल्द मिलेगा न्याय, जज-आइपीएस भी लेंगे ट्रेनिंग

जयपुर

Jaipur-Ajmer Highway: लाल-पोटली में पहुंचा शव का अवशेष, तेज धमाके में सब कुछ जलकर राख

जयपुर

अजमेर रोड हादसाः मिसाइल जैसे उड़े सिलेंडर, घरों-खेतों में मचा हाहाकर, आखिर शब्द थे… मुझे बचा लो…

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.