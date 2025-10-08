राजस्थान में कब थमेगा गैंगस्टर्स का कहर? पुलिस छोटे बदमाशों के हाथ-पैर तोड़ पीठ थपथपा रही, हत्या-रंगदारी से दहशत

Rajasthan Police
जयपुर: राजस्थान में गैंगस्टर्स अपनी जड़े गहरी करते जा रहे हैं। रंगदारी के लिए बड़े व्यापारियों को धमकी देना और पैसे नहीं देने पर फायरिंग करवाना आम हो गया है। पुलिस छोटे बदमाशों को पकड़ उनके हाथ-पैर तोड़कर खुद की पीठ थपथपा रही है और गैंगस्टर्स पैसे नहीं मिलने पर व्यापारियों की जान ले रहे हैं।
बता दें कि हर वारदात के पीछे विदेश में बैठे गैंगस्टर्स रोहित गोदारा, विरेंद्र चारण, हैरी और गोल्डी बराड सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेकर दहशत फैला रहे हैं। गैंगस्टर्स का खौफ बढ़ता जा रहा है और पुलिस बड़े अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है।
25 मार्च : श्रीगंगानगर में चार करोड़ रुपए रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी राजू कथाडिया के घर पर अंधाधुंध फायरिंग।
17 जून : श्रीगंगानगर में कॉलोनाइजर आशीष गुप्ता के घर पर फायरिंग।
9 सितंबर : बीकानेर में कांग्रेस नेता व्यापारी सुखदेव चायल के घर पर फायरिंग।
12 सितंबर : हनुमानगढ़ में दुकान पर बैठे व्यापारी विकास जैन की चार गोली मारकर हत्या।
सूत्रों की माने तो कई व्यापारियों को रंगदारी के लिए गैंगस्टर्स की धमकियां मिलती हैं। व्यापारी पुलिस के पास जाते हैं, तब पुलिस सुरक्षा तो दे देती है। लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की पगार के तौर पर मोटी रकम मांगती है। इसके चलते कई व्यापारी पुलिस को मोटी रकम देने की बजाय गैंगस्टर्स को ही रकम देना उचित समझते हैं।
प्रदेश में लॉरेंस गैंग के अलावा राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की कई गैंग सक्रिय हैं, जो राजस्थान के रसूखदारों, उद्योगपतियों व खनन, शराब कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के लिए धमकी देती है।
बताते चलें कि कुचामन सिटी शहर में रंगदारी की मांग पूरी न करने पर एक बड़े व्यापारी रमेश रुलानिया की गोली मारकर मंगलवार सुबह हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे व्यापारिक समुदाय में खौफ और आक्रोश का माहौल था। व्यापारी अपने घर से सुबह छह बजे जिम में एक्सरसाइज करने गया था। इस दौरान गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया। मृतक व्यापारी को पिछले कुछ दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों द्वारा करोड़ों रुपये की रंगदारी के लिए लगातार धमकियां मिल रही थीं।
गिरोह के सदस्यों ने धमकी दी थी कि अगर व्यापारी ने तय समय पर पैसे नहीं दिए तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेगे। बताया गया कि व्यापारी ने धमकी को नजरअंदाज करते हुए रंगदारी देने से साफ इनकार कर दिया था। इसी बात से बौखलाए गिरोह के शूटर ने मंगलवार सुबह गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। व्यापारी को पिछले दिनों रोहित गोदारा गैंग से भी जान से मारने की धमकी मिली थी।
