श्री गंगानगर

राजस्थान: भूत-प्रेत का डर दिखाकर कराया धर्म परिवर्तन, अब पुलिस जांच में खुल रहे कई और राज

शैतानी आत्माओं से मुक्ति दिलाने का कहते हुए पानी से नहलाया। इसके बाद बोले कि आपका धर्म परिवर्तन हो चुका है। शरीर पर आया संकट टल जाएगा। उसे बोला गया कि अब तुम यीशु मसीह के अनुयायी बन चुके हो।

less than 1 minute read

श्री गंगानगर

image

Arvind Rao

Oct 07, 2025

Rajasthan Sri Ganganagar

श्रीगंगानगर में धर्मांतरण का जहर (फोटो- पत्रिका)

श्रीगंगानगर: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गांव खाटलबाना में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। इस संबंध में हिंदुमलकोट पुलिस ने गांव खाटलबाना में रहने वाले पिता-पुत्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।


हिंदुमलकोट सीआई गुरमेल सिंह ने बताया कि खाटलबाना निवासी सतनाम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसे सांस की बीमारी है। गांव के ही बग्गू सिंह ने उसे बीमारी से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। वह उसकी बातों में आ गया। बग्गू सिंह ने अपने बेटे अमनदीप सिंह और अन्य को बुला लिया।


इन लोगों ने उसे शैतानी आत्माओं से मुक्ति दिलाने का कहते हुए पानी से नहलाया। इसके बाद बोले कि आपका धर्म परिवर्तन हो चुका है। शरीर पर आया संकट टल जाएगा। उसे बोला गया कि अब तुम यीशु मसीह के अनुयायी बन चुके हो, इसलिए ईसाई धर्म का प्रचार करो।


धर्मगुरुओं को अपशब्द भी बोले


पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने सिख गुरुओं के प्रति अपशब्द भी बोले। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता-पुत्र सहित अन्य लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के संबंध में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।


आरोपियों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए घर में ही एक केंद्र खोल रखा है। इसकी गांव के अन्य लोगों ने शिकायत की थी। लेकिन अब सतनाम सिंह ने मामला दर्ज करवाया है।

