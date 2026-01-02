2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

शाला संबलन अभियान में धरातलीय झटका, श्रीगंगानगर की प्रगति सिर्फ 54 प्रतिशत

मोबाइल एप तक सीमित रह गया अभियान, वास्तविक निरीक्षण नहीं बिंदुओं पर उजागर हुई खामियां, अधिकारियों पर सख्ती के संकेत

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Jan 02, 2026

श्रीगंगानगर.राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी शाला संबलन अभियान की जमीनी हकीकत नवंबर 2025 में सामने आई है। कागजों और मोबाइल एप में मजबूती दिखाने वाला यह अभियान वास्तविक धरातल पर अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका। नवंबर माह में विद्यालय अवलोकन का निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राज्यभर में औसतन 64.20 प्रतिशत ही पूरा हो पाया। सबसे चिंताजनक स्थिति श्रीगंगानगर जिले की रही, जहां प्रगति मात्र 54.02 प्रतिशत रही। इस कमजोर प्रदर्शन पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कड़ी नाराजगी जताते हुए इसे अधिकारियों की लापरवाही और कमजोर मॉनिटरिंग का परिणाम बताया है।

समय पर निरीक्षण और टिकिट समाधान नहीं

शाला संबलन अभियान के तहत संभाग, जिला, ब्लॉक, पीईईओ और यूसीईईओ स्तर के अधिकारियों को राजशाला संबलन मोबाइल एप के माध्यम से प्रत्येक माह विद्यालयों का अवलोकन करना अनिवार्य था। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को एप पर टिकिट के रूप में दर्ज कर तय समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित करना था। इसके लिए समय-समय पर बैठकें, वीडियो कॉन्फ्रेंस, दूरभाष निर्देश और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार अनुस्मारक भेजे गए। बावजूद इसके, न तो समय पर विद्यालय अवलोकन हुआ और न ही जारी टिकिट्स का समाधान किया गया।

वास्तविक निरीक्षण की कमी

ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि कई विद्यालयों में अधिकारी पहुंचे ही नहीं, और जहां पहुंचे वहां औपचारिक निरीक्षण कर एप में प्रविष्टि भर दी गई। परिणामस्वरूप वास्तविक समस्याएं जस की तस बनी रहीं। संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय ने माह के प्रथम सप्ताह में ही लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर निगरानी की कमी साफ नजर आई।

36 बिंदुओं पर उजागर हुई गंभीर खामियां

टिकिट्स वाइज स्टेटस रिपोर्ट में कुल 36 बिंदुओं पर गंभीर खामियां सामने आई हैं। कक्षा 9 से 12 तक कई कक्षा-कक्षों में टाइम टेबल चस्पा नहीं मिला। खाद्य पदार्थों का रख-रखाव अव्यवस्थित पाया गया। प्रयोगशालाओं में कंप्यूटर खराब पड़े हैं, लेकिन मरम्मत नहीं हुई। पुस्तकालयों में पुस्तकें उपलब्ध होने के बावजूद विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचीं। स्टोरेज टैंक की सफाई न होने से स्वच्छता पर सवाल खड़े हुए। वहीं कक्षा 3 से 8 तक शिक्षकों द्वारा समय पर रिमेडिएशन वर्कबुक की जांच नहीं की गई और कई विद्यालयों में मिड-डे मील भी निर्धारित पात्रता के अनुरूप नहीं मिला। यह स्थिति बताती है कि शाला संबलन अभियान फिलहाल मोबाइल एप तक सीमित रह गया है। विभागीय स्तर पर अब सख्ती के संकेत हैं और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

फैक्ट फाइल

नवंबर 2025 का लक्ष्य: 100

राज्य की औसत प्रगति: 64.20 प्रतिशत
श्रीगंगानगर की प्रगति: 54.02 प्रतिशत

टिकिट्स के बिंदु: 36

वर्जन

शाला संबलन अभियान में प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है। अधिकारियों को विद्यालय अवलोकन और टिकिट्स के समाधान में गंभीरता बरतनी होगी। लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी।

गिरजेशकांत शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 01:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / शाला संबलन अभियान में धरातलीय झटका, श्रीगंगानगर की प्रगति सिर्फ 54 प्रतिशत

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नए साल पर पाक की नापाक हरकत: भारतीय सीमा में घुसपैठ कर ड्रोन से गिराई हेरोइन की खेप, वापस उड़ान नहीं भर पाया तो गिरा

Sri Ganganagar
श्री गंगानगर

पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ कर गिराई हेरोइन की खेप, वापस उड़ान नहीं भर पाया तो ड्रोन हुआ धराशायी

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में मानवता शर्मसार, 7 साल की मासूम से हैवानियत, पड़ोसी ही निकला दरिंदा

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
श्री गंगानगर

Murder: ‘वो’ रिश्तेदार महिला से बात करना चाहता था, उसे खामोश कर दिया…गुस्साए परिजनों ने दी बेरहम मौत

Sri Ganganagar Crime
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर : न्यू ईयर पार्टी के बाद युवक की हत्या, शव को कार में डालकर आरोपी फरार, पुलिस ने घटनास्थल को कब्जे में लिया

Sri Ganganagar Murder
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.