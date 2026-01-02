शाला संबलन अभियान में धरातलीय झटका, श्रीगंगानगर की प्रगति सिर्फ 54 प्रतिशत

टिकिट्स वाइज स्टेटस रिपोर्ट में कुल 36 बिंदुओं पर गंभीर खामियां सामने आई हैं। कक्षा 9 से 12 तक कई कक्षा-कक्षों में टाइम टेबल चस्पा नहीं मिला। खाद्य पदार्थों का रख-रखाव अव्यवस्थित पाया गया। प्रयोगशालाओं में कंप्यूटर खराब पड़े हैं, लेकिन मरम्मत नहीं हुई। पुस्तकालयों में पुस्तकें उपलब्ध होने के बावजूद विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचीं। स्टोरेज टैंक की सफाई न होने से स्वच्छता पर सवाल खड़े हुए। वहीं कक्षा 3 से 8 तक शिक्षकों द्वारा समय पर रिमेडिएशन वर्कबुक की जांच नहीं की गई और कई विद्यालयों में मिड-डे मील भी निर्धारित पात्रता के अनुरूप नहीं मिला। यह स्थिति बताती है कि शाला संबलन अभियान फिलहाल मोबाइल एप तक सीमित रह गया है। विभागीय स्तर पर अब सख्ती के संकेत हैं और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।