नए साल में पहला हादसा: कार ड्राइविंग कर रहे युवक की दर्दनाक मौत

श्रीगंगानगर. इलाके में न्यू ईयर की पार्टी में शामिल होकर वापस लौटते समय युवक का सतुंलन बिगड़ने से कार सड़क किनारे खड़ी राजस्थान रोडवेज की बस से जा टकराई। यह हादसा गुरुवार तड़के करीब तीन बजे पदमपुर बाइपास पर चक 5 के पास हुआ। इस सड़क किनारे राजस्थान रोडवेज की बस खड़ी थी। सूचना मिलते ही एम्बुलैंस 108 ने इस युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं सदर पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया।
21 दिन पहले की थी लव मैरिज
सदर सीआई सुभाषचन्द्र ने बताया कि शंकर कॉलोनी निवासीशिवम उतरेजा की लव मैरिज 9 दिसम्बर को रिदि़्ध सिदि़ध कॉलोनी निवासी भूमिका के साथ हुई थी। यह नवदपंती न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर के फार्म हाउस पदमपुर बाइपास के पास गए थे। वहां पार्टी के दौरान दो मिनट कोई जरूरी काम का बोलकर अपनी कार की चाबी और मोबाइल वहां अपनी पत्नी भूमिका को दे दी। लेकिन दोस्त अनिरुद्ध राजपाल की कार लेकर पदमपुर बाइपास से कोडा चौक आने लगा। तब चक 5 ए गुरुद्धारे के पास मौसम खराब होने की वजह से शिवम से यह कार असंतुलित हो गई और यह कार खड़ी राजस्थान रोडवेज की बस से पीछे से जा टकराई। यह दुर्घटना इतनी अधिक भीषण थी कि शिवम की मौके पर मौत हो गई। मृतक की आयु महज 28 साल की थी।
सदर थाने में पत्नी पहुंची तो मचा हंगामा
सदर थाने में मृतक के परिजनों की ओर से मर्ग दर्ज कराने की सूचना दी। वहीं मृतक की पत्नी भूमिका अपनी मां और अन्य परिचितों के साथ आ गई। इस पत्नी ने अपने ससुर और ननद पर गंभीर आरोप लगाते हुए शव परिजनों की बजाय उसे सुपुर्द करने के संबंध में परिवाद दे दिया। दोनों पक्ष की ओर से सदर थाना परिसर में शव लेने के दावे को देखते हुए भीड़ एकत्र हो गई। ऐसे में सदर सीआई ने दोनेां पक्षों को आपसी सुलह कराने के लिए करीब दो घंटे का समय दिया। अरोड़वंश समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष अंकुर मगलानी ने दोनों पक्षों से सुलह कराई। इस दौरान पूर्व पार्षद कमला बिश्नोई, पूर्व पार्षद ओमी मित्तल, सुशील चौधरी पप्पू, श्रमिक नेता हेमराज चौधरी, अधिवक्ता गुरमेश धींगड़ा आदि पहुंचे।
चूड़ा दिखाकर ससुर से बोली, आखिर उजड़ गई मेरी दुनिया
मृतक की नव विवाहिता पत्नी भूमिका ने अपने ससुर महेन्द्र उतरेजा को जमकर खोरी खोटी सुनाई। उसने बताया कि उसकी शिवम के साथ दोस्ती दस साल से अधिक की थी। लेकिन ससुर ने रिश्ता नहीं होने दिया। पिछले साल शिवम की अन्य लड़की से शादी करवा दी। नतीजा यह रहा कि दो महीने में तलाक हो गया। ऐसे में शिवम की मां ने भूमिका से शादी करने के लिए हामी भरी और 9 दिसम्बर को गुरुद्धारे में शादी करवा दी गई। इसका बकाया नगर परिषद में विवाह पंजीयन भी हुआ। दस दिसम्बर को ससुर और ननद ने भूमिका और शिवम दोनों को घर से निकाल दिया। ऐसे में यह नव विवाहित जोड़ा रिदि़ध सिदि़ध कॉलोनी में किराये के घर में रहने लगा। भूमिका ने आरोप लगाया कि ससुर ने शिवम के नाम से खरीदी प्रोपर्टी अपने नाम करवा ली। बैंक खाते में जमा 16 लाख रुपए भी वापस ले लिए। उसे पांच सौ रुपए का मोहताज बना डाला। सीआई के समक्ष भूमिका ने अपने ससुर से बोला कि आप देखो मेरे हाथ का चूड़ा, यह चूड़ा शिवम को अधिक पंसद था। लेकिन ससुर की जिद़द से शिवम इतना अधिक तनाव में आया गया कि उसकी दुनिया उजड़ गई।
