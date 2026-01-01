नए साल में पहला हादसा: कार ड्राइविंग कर रहे युवक की दर्दनाक मौत



मृतक की नव विवाहिता पत्नी भूमिका ने अपने ससुर महेन्द्र उतरेजा को जमकर खोरी खोटी सुनाई। उसने बताया कि उसकी ​शिवम के साथ दोस्ती दस साल से अ​धिक की थी। लेकिन ससुर ने रिश्ता नहीं होने दिया। पिछले साल ​शिवम की अन्य लड़की से शादी करवा दी। नतीजा यह रहा कि दो महीने में तलाक हो गया। ऐसे में ​शिवम की मां ने भूमिका से शादी करने के लिए हामी भरी और 9 दिसम्बर को गुरुद्धारे में शादी करवा दी गई। इसका बकाया नगर परिषद में विवाह पंजीयन भी हुआ। दस दिसम्बर को ससुर और ननद ने ​भूमिका और ​शिवम दोनों को घर से निकाल दिया। ऐसे में यह नव विवाहित जोड़ा रिदि़ध सिदि़ध कॉलोनी में किराये के घर में रहने लगा। भूमिका ने आरोप लगाया कि ससुर ने ​शिवम के नाम से खरीदी प्रोपर्टी अपने नाम करवा ली। बैंक खाते में जमा 16 लाख रुपए भी वापस ले लिए। उसे पांच सौ रुपए का मोहताज बना डाला। सीआई के समक्ष भूमिका ने अपने ससुर से बोला कि आप देखो मेरे हाथ का चूड़ा, यह चूड़ा ​शिवम को अ​धिक पंसद था। लेकिन ससुर की जिद़द से ​​शिवम इतना अ​धिक तनाव में आया गया कि उसकी दुनिया उजड़ गई।