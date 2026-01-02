पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ कर गिराई हेरोइन की खेप, वापस उड़ान नहीं भर पाया तो ड्रोन हुआ धराशायी

श्रीगंगानगर. अन्तरराष्ट्रीय सीमा पार पाकिस्तान की नापाक हरकतों का दौर थमा नहीं है। पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ कर गुरुवार देर रात ड्रोन पर हेरोइन की खेप भेजी। इस साल में पहली बार पाक से आई यह खेप ज्यादा वजनी बताई जा रही है। खेप गिराकर यह ड्रोन वापस पाकिस्तान के लिए उड़ान भरा लेकिन असफल रहा। इस बीच भनक लगने पर पुलिस और बीएसएफ ने ऑपरेशन चलाकर रावला थाना क्षेत्र गांव 15 केएनडी के पास बॉर्डर से सटे खेत में इस ड्रोन को जब्त किया है। इस ड्रोन पर अटैक किए गए चार पैकेट बरामद किए गए है। इन चारों पैकेट का वजन किया गया तो यह चार किलोग्राम से अ​​धिक का निकला। इस हेरोइन की अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब बीस करोड़ रुपए बताई जा रही है। अनूपग़ढ़ के सीओ प्रशांत कौ​शिक ने बताया कि इन पैकेटों में चार किलो हेरोइन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। उन्हेांने बताया कि इस हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए पंजाब के ड्रग्स माफिया के गुर्गे इलाके में सक्रिय हो सकते है, इस लिहाज से तलाश की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ महीने तक पाक ड्रोन की आवाजाही नहीं हो पाई लेकिन इसके बाद ड्रोन के आवाजाही का दौर फिर शुरू हो गया। इस बीच, पुलिस अधीक्षक डा. अमृता दुहन ने बताया कि सीमा पार से हेरोइन खेप आई है। जिस जगह यह ड्रोन की खेप गिराई गई तब यह ड्रोन भी गिर गया। इस ड्रोन को भी जब्त किया गया है। बीएसएफ के सहयोग से पुलिस ने भी आसपास के खेतों व क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। संदिग्धों की तलाश की जा रही है। एसपी ने बताया कि ड्रोन की दिशा, उड़ान रूट और अन्य तकनीकी जानकारी जुटाई जा रही है।