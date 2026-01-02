श्रीगंगानगर में मानवता शर्मसार, 7 साल की मासूम से हैवानियत, पड़ोसी ही निकला दरिंदा

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
श्री गंगानगर। अबोहर मार्ग पर थाना खुइयां सरवर के अंतर्गत एक गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 45 वर्षीय व्यक्ति ने पड़ोस में ही रहने वाली करीब 7 साल की मासूम से दरिंदगी की। आरोपी बालिका को बहला फुसला कर घर में ले गया और वारदात कर डाली। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश में पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी है। मासूम बच्ची का सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाया गया।
बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि बुधवार शाम को बच्ची व गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी बच्ची को फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। काफी देर तक बच्ची नजर नहीं आई तो तलाश की। पड़ोसियों की सूचना पर आरोपी के घर से बच्ची को लेकर आए। बच्ची सहमी दिखी तो जांच की तो उसके शरीर पर दरिंदगी के निशान थे। थाना खुइयां सरवर के थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने कहा कि बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी को जल्द पकड़ा जाएगा।
राजस्थान में वर्ष 2025 में मासूमों से दुष्कर्म के मामलों की संख्या चिंताजनक रही है, जिसमें कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। उपलब्ध आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 के पहले दस महीनों (जनवरी से अक्टूबर) में बच्चों के यौन शोषण (POCSO Act के तहत) के 3,083 मामले दर्ज किए गए। फिलहाल बीते दो महीने के आंकड़े अभी सामने आने शेष हैं। ऐसे में मामलों की संख्या बढ़ने की आशंका है।
सामूहिक दुष्कर्म: प्रदेश में जनवरी से जून 2025 के बीच 200 से अधिक सामूहिक दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए।
हत्या के मामले: इसी अवधि में, दुष्कर्म के बाद 5 बालिकाओं की हत्या करने की वारदात भी सामने आई।
गंभीर मामले: जून 2025 में बीकानेर में दो नाबालिग बालिकाओं से यौन शोषण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया।
कुल मामले (सभी प्रकार के अपराध): प्रदेश में जून 2025 तक महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न से संबंधित कुल 19,600 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। ऐसे में राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा सवाल है।
