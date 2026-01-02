श्रीगंगानगर में मानवता शर्मसार, 7 साल की मासूम से हैवानियत, पड़ोसी ही निकला दरिंदा

बच्ची की मां ने पुलिस को बताया कि बुधवार शाम को बच्ची व गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी बच्ची को फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। काफी देर तक बच्ची नजर नहीं आई तो तलाश की। पड़ोसियों की सूचना पर आरोपी के घर से बच्ची को लेकर आए। बच्ची सहमी दिखी तो जांच की तो उसके शरीर पर दरिंदगी के निशान थे। थाना खुइयां सरवर के थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने कहा कि बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी को जल्द पकड़ा जाएगा।