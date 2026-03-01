गैस संकट में नया जुगाड़, दुकानदारों ने अपनाया नैनो कॉमर्शियल सिलेंडर

श्रीगंगानगर. अंतरराष्ट्रीय हालात के असर के चलते इलाके में रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस सिलेंडरों की अनियमित सप्लाई के कारण कई घरों में रसोई चलाना मुश्किल हो गया है, वहीं होटल, ढाबा और चाय-नाश्ते की दुकानों को भी कामकाज प्रभावित होने लगा है। ऐसे में छोटे दुकानदारों ने अपनी दुकानदारी जारी रखने के लिए नया विकल्प खोज लिया है। गैस की कमी के बीच अब कई दुकानदार नैनो कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करने लगे हैं, इससे कम मात्रा में ही सही लेकिन गैस उपलब्ध हो रही है और काम चलता रह रहा है। गैस संकट का असर सबसे ज्यादा छोटे व्यवसायों पर पड़ा है। चाय की थड़ी, समोसा-कचौरी की दुकान और छोटे ढाबों के सामने काम बंद होने की स्थिति बनने लगी थी। ऐसे में कई दुकानदारों ने नैनो कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह सिलेंडर करीब पांच किलोग्राम गैस क्षमता का होता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पहले इसका उपयोग मुख्य रूप से रोशनी या छोटे घरेलू कामों के लिए किया जाता था, लेकिन अब इसे छोटे दुकानदारों के लिए अस्थायी समाधान माना जा रहा है।