हिन्दू-सिख धर्म का संगम: एक ही मंडप में सजे आठ जोड़े



श्री गुरुनानक कृष्ण मंदिर समिति के अध्यक्ष मनजीत सिंह मंड ने बताया कि रविवार सुबह लगभग दस बजे से बारातों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। बारातियों का मंदिर परिसर में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। विवाह से पूर्व दूल्हा-दुल्हन ने मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इसके बाद दोपहर करीब साढ़े बारह बजे विवाह की रस्में शुरू हुईं। इस दौरान समिति की ओर से घरातियों व बारातियों के लिए जलपान व चाय की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर जत्थेदार बाबा राज सिंह खालसा ने अपने पूरे जत्थे सहित बारातियों व घरातियों में नाश्ते में टिक्की, पकौड़े व चाय का लंगर बनाने में विशेष सहयोग प्रदान किया। इस बीच मन्दिर के मुख्य पुजारी पंडित राधेश्याम शर्मा एवं पंडित गोपाल शर्मा ने सात जोड़ों के सनातन धर्म विधि अनुसार मंत्रोच्चारण के साथ फेरे संपन्न करवाए, वहीं एक जोड़े का पदमपुर रोड स्थित धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हुजूरी में आनंद कारज करवाया गया। समिति के महासचिव मुनीश कुमार लढ्ढा ने सभी नव जोड़ों को नशामुक्ति व कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने का संकल्प दिलाया गया। इस मौके पर वर-वधू के परिजनों सहित शहरभर के कई गणमान्य नागरिकों ने विशेष तौर पर कार्यक्रम में पहुंचकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया

