24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

संघर्ष की आवाज खामोश, अंतिम लाल सलाम

- कददावर माकपा नेता और पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल का निधन, श्रीगंगानगर में सोमवार देर रात ​निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस

1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Feb 24, 2026



श्रीगंगानगर। प्रदेश के वरिष्ठ और संघर्ष के पर्याय माने जाने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल का सोमवार रात निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और शहर के एक निजी अस्पताल में रात करीब सवा ग्यारह बजे अंतिम सांस ली। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष चरणदास कम्बोज ने बताया कि बेनीवाल की अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव 8 एलएनपी में मंगलवार को निकाली जाएगी। सादुलशहर और श्रीगंगानगर क्षेत्र से लंबे समय तक सक्रिय रहे बेनीवाल किसानों और मजदूरों के अधिकारों की बुलंद आवाज थे। उन्होंने घड़साना किसान आंदोलन सहित अनेक जन आंदोलनों का नेतृत्व किया और अपने संघर्षों के चलते लगभग छह वर्ष जेल में भी बिताए। 95 वर्ष की आयु में भी वे जन सरोकारों से जुड़े रहे और क्षेत्र की समस्याओं को मुखरता से उठाते रहे। उनके राजनीतिक जीवन की पहचान कृषि, पानी और स्थानीय मुद्दों पर अडिग रुख रही। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। विभिन्न राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संगठनों ने उन्हें “जन संघर्षों का सच्चा योद्धा” बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।



जब-जब आंदोलन होंगे, तब-तब याद आएंगे बेनीवाल





दुबले-पतले, करीब छह फीट लंबे बेनीवाल का व्यक्तित्व भले ही साधारण दिखाई देता था, लेकिन भीतर जन संघर्ष की ऐसी आग थी, जो आंदोलनों में नई ऊर्जा भर देती थी। वे हुंकार भरते तो मानो आंदोलन की दिशा तय हो जाती। जिला मुख्यालय से लेकर घड़साना तक जब भी किसानों या आमजन का आंदोलन हुआ, बेनीवाल अग्रिम पंक्ति में नजर आए। पीड़ितों के मसीहा बनकर वे हर मोर्चे पर डटे रहे। किसानों की भीड़ के बीच उनकी आवाज गूंजती तो आंदोलन को नया जोश मिल जाता। संघर्ष को संगठित कर आगे बढ़ाने की अद्भुत क्षमता उनमें थी। उनका जन्म 10 जून 1934 को सुखचेन (पंजाब) में हुआ। बीकानेर के डूंगर कॉलेज से स्नातकोत्तर एमए तक पढाई की।





खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 12:05 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / संघर्ष की आवाज खामोश, अंतिम लाल सलाम

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के 50 लाख रुपए फिरौती मामले में दुबई कनेक्शन का हुआ खुलासा, मास्टरमाइंड निकला पंजाब ट्रिपल मर्डर का आरोपी

Ransom
श्री गंगानगर

आपातकाल से मिले सबक पर विद्यार्थियों ने रखे विचार

श्री गंगानगर

नई सड़कें रुकीं, पुरानी भी धंसीं: थमा नहीं शहर का विकास थमा

श्री गंगानगर

प्रीगाबालिन तस्करी पर पुलिस का नया प्लान: अब एसआईटी बनाएगी दवा सप्लाई की कुंडली

श्री गंगानगर

92 निर्माण कार्यों में गड़बड़ी, पांच कार्य बिना किए ही किया भुगतान दो बीडीओ सहित सरपंच-अधिकारियों पर कार्रवाई के 15 दिन के निर्देश, फिर भी सुस्ती

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.