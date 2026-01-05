अपनी छत होते हुए भी दूसरे के अहाते में पढ़ाई

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमैस) ने 27 जून 2023 को श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के 19 नर्सिंग कॉलेजों के लिए उपकरण, फर्नीचर और पुस्तकों की खरीद को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी थी। इससे पहले 16 मार्च को गठित समिति ने फर्नीचर व उपकरण की मात्रा और तकनीकी मापदंड भी तय कर दिए थे। इसके बावजूद खरीद प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी।पुस्तकों के लिए 16.83 लाख रुपए की राशि से खरीद और आपूर्ति पूरी हो चुकी है, लेकिन 19.93 लाख रुपए की फर्नीचर खरीद अब तक अधर में लटकी हुई है। नर्सिंग कॉलेज के मेंटोर कॉलेज के रूप में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब तक केवल 10 छोटी अलमारियां और 7 रैक ही उपलब्ध कराए जा सके हैं।