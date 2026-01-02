मारपीट कर सबक सिखाना था पर अंदुरुनी चोटों का सहन नहीं कर पाया और मौके पर थमी सांसे

नव वर्ष की पूर्व संध्या 31 दिसम्बर को हमलावरों ने उसे नजदीकी रिश्तेदार की कॉल पर अच्छी दिहाड़ी के बहाने बुलाया। वह जैसे ही रीकेा एरिया में पहुंचा तो उसे इन हमलावरों ने लालगढ़ की महिला के साथ संबंधों को लेकर मारपीट करने लगे। इन हमलावरों ने पालाराम को डंडों, केबल और तारों से प्रहार करते हुए उसे चोटें मारी। कई चोटें उसे अनुरुनी लगी तो उसने जान बख्शने का आग्रह किया लेकिन उसकी गुहार का असर नहीं हुआ। इसके बावजूद उस पर थाप मुक्कों से भी चोटें मारने लगे। ऐसे में उसने वारदात स्थल पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि उसे कार में भी डाला और उसका उपचार कराने के लिए रीको से जिला अस्पताल के लिए रवाना भी हुए। रास्ते में बालाजी धाम के पास इस कार में सवार लोगों ने जब दुबारा जांचा तो उसकी मौत हो चुकी थी, तब घबराहट में कार के आगे और पीछे दोनेांनम्बर प्लेट को मिटटी का लेप लगाया ताकि किसी सीसीटीवी कैमरे में उसका नम्बर दिखाई नहीं दे। इसके बाद इस कार को चेतालीएन्केलव के पास छोड़ दिया।