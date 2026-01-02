मारपीट कर सबक सिखाना था पर अंदुरुनी चोटों का सहन नहीं कर पाया और मौके पर थमी सांसे

श्रीगंगानगर. सदर थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ रोड पर चेताली एन्क्लेव के पास कार में हनुमानगढ़ के फतेहगढ़ निवासी पालाराम जाट को हमलावरों ने सिर्फ सबक सिखाने के लिए मारपीट की थी लेकिन अंदुरुनी चोटों से वह सहन नहीं पाया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सदर पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर शुक्रवार को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पोस्ट मार्टम कराया। इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सदर सीआई सुभाषचन्द्र ने पोस्टमार्टम कराने वाले मेडिकल जूरिस्ट डा. एसएन बतरा से पोलाराम की चोटें और हत्या के समय संबंधित जानकारी जुटाई। सीआई ने बताया कि पेालाराम के अंदुरुनी काफी चोटें पाई गई है। वहीं हत्या का समय 31 दिसम्बर की रात का बताया जा रहा है।
अच्छी दिहाड़ी के बहाने हनुमानगढ़ से बुलाया
नव वर्ष की पूर्व संध्या 31 दिसम्बर को हमलावरों ने उसे नजदीकी रिश्तेदार की कॉल पर अच्छी दिहाड़ी के बहाने बुलाया। वह जैसे ही रीकेा एरिया में पहुंचा तो उसे इन हमलावरों ने लालगढ़ की महिला के साथ संबंधों को लेकर मारपीट करने लगे। इन हमलावरों ने पालाराम को डंडों, केबल और तारों से प्रहार करते हुए उसे चोटें मारी। कई चोटें उसे अनुरुनी लगी तो उसने जान बख्शने का आग्रह किया लेकिन उसकी गुहार का असर नहीं हुआ। इसके बावजूद उस पर थाप मुक्कों से भी चोटें मारने लगे। ऐसे में उसने वारदात स्थल पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि उसे कार में भी डाला और उसका उपचार कराने के लिए रीको से जिला अस्पताल के लिए रवाना भी हुए। रास्ते में बालाजी धाम के पास इस कार में सवार लोगों ने जब दुबारा जांचा तो उसकी मौत हो चुकी थी, तब घबराहट में कार के आगे और पीछे दोनेांनम्बर प्लेट को मिटटी का लेप लगाया ताकि किसी सीसीटीवी कैमरे में उसका नम्बर दिखाई नहीं दे। इसके बाद इस कार को चेतालीएन्केलव के पास छोड़ दिया।
इसलिए इन हमलावरों ने निकाला गुस्सा
लालगढ़ जाटान निवासी एक महिला को बार-बार फोन कर ब्लैकमेल करने से गुस्साए परिवार ने पालाराम को ठिकाने लगाने के लिए हत्या की साजिश रच डाली। मृतक के चाचा राकेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि पालाराम के भतीजे हनुमानगढ़ सतीपुरा निवासी उग्रसेन, उग्रसेन के ससुर लालगढ़ जाटान निवासी प्रेम नैण, चाचा ससुर मदन नैण, साले मोनू, सोनू, राजू गोदारा सहित करीब आठ लोगों ने हत्या की साजिश रची। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों ने बुधवार को पालाराम को खेत में कम्बाइन मशीन चलाने के बहाने बुलाया। हनुमानगढ़ के उग्रसेन और उसके ससुर लालगंढ़ के प्रेम नैण ने पालाराम को सबक सिखाने के लिए यह साजिश की थी। इसमें परिवार के कई युवकों को शामिल कर लिया। पुलिस ने नामजद आरेापियों की तलाशी में लालगढ़ और हनुमानगढ़ में दबिश दी लेकिन सुराग नहीं मिला।
