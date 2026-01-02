नए साल पर पाक की नापाक हरकत: भारतीय सीमा में घुसपैठ कर ड्रोन से गिराई हेरोइन की खेप, वापस उड़ान नहीं भर पाया तो गिरा

खेप गिराकर यह ड्रोन वापस पाकिस्तान के लिए उड़ान भरा लेकिन असफल रहा। इस बीच भनक लगने पर पुलिस और बीएसएफ ने ऑपरेशन चलाकर रावला थाना क्षेत्र गांव 15 केएनडी के पास बॉर्डर से सटे खेत में इस ड्रोन को जब्त किया है। इस ड्रोन पर अटैक किए गए चार पैकेट बरामद किए गए है। इन चारों पैकेट का वजन किया गया तो यह चार किलोग्राम से अ​​धिक का निकला।