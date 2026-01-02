2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

नए साल पर पाक की नापाक हरकत: भारतीय सीमा में घुसपैठ कर ड्रोन से गिराई हेरोइन की खेप, वापस उड़ान नहीं भर पाया तो गिरा

पाकिस्तान से आए ड्रोन ने सीमा पार कर हेरोइन की बड़ी खेप गिराई। रावला थाना क्षेत्र के गांव 15 केएनडी के पास खेत में ड्रोन सहित चार पैकेट बरामद किए गए, जिनका वजन चार किलो से अधिक है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Arvind Rao

Jan 02, 2026

Sri Ganganagar

भारतीय सीमा में घुसा ड्रोन (फोटो- पत्रिका)

श्रीगंगानगर: अंतरराष्ट्रीय सीमा पार पाकिस्तान की नापाक हरकतों का दौर थमा नहीं है। पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ कर गुरुवार देर रात ड्रोन पर हेरोइन की खेप भेजी। इस साल में पहली बार पाक से आई यह खेप ज्यादा वजनी बताई जा रही है।

खेप गिराकर यह ड्रोन वापस पाकिस्तान के लिए उड़ान भरा लेकिन असफल रहा। इस बीच भनक लगने पर पुलिस और बीएसएफ ने ऑपरेशन चलाकर रावला थाना क्षेत्र गांव 15 केएनडी के पास बॉर्डर से सटे खेत में इस ड्रोन को जब्त किया है। इस ड्रोन पर अटैक किए गए चार पैकेट बरामद किए गए है। इन चारों पैकेट का वजन किया गया तो यह चार किलोग्राम से अ​​धिक का निकला।

इस हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब बीस करोड़ रुपए बताई जा रही है। अनूपगढ़ के सीओ प्रशांत कौ​शिक ने बताया कि इन पैकेटों में चार किलो हेरोइन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है।

उन्होंने बताया कि इस हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए पंजाब के ड्रग्स माफिया के गुर्गे इलाके में सक्रिय हो सकते हैं। इस लिहाज से तलाश की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ महीने तक पाक ड्रोन की आवाजाही नहीं हो पाई, लेकिन इसके बाद ड्रोन के आवाजाही का दौर फिर शुरू हो गया।

इस बीच पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि सीमा पार से हेरोइन खेप आई है, जिस जगह यह ड्रोन की खेप गिराई गई तब यह ड्रोन भी गिर गया। इस ड्रोन को भी जब्त किया गया है।

बीएसएफ के सहयोग से पुलिस ने भी आसपास के खेतों व क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। संदिग्धों की तलाश की जा रही है। एसपी ने बताया कि ड्रोन की दिशा, उड़ान रूट और अन्य तकनीकी जानकारी जुटाई जा रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में RGHS का दायरा बढ़ा: 1700 से ज्यादा हॉस्पिटल सूचीबद्ध, राज्य के बाहर भी मिलेगा कैशलेस इलाज
जयपुर
RGHS Expanded in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 02:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / नए साल पर पाक की नापाक हरकत: भारतीय सीमा में घुसपैठ कर ड्रोन से गिराई हेरोइन की खेप, वापस उड़ान नहीं भर पाया तो गिरा

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शाला संबलन अभियान में धरातलीय झटका, श्रीगंगानगर की प्रगति सिर्फ 54 प्रतिशत

श्री गंगानगर

पाकिस्तानी ड्रोन ने घुसपैठ कर गिराई हेरोइन की खेप, वापस उड़ान नहीं भर पाया तो ड्रोन हुआ धराशायी

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में मानवता शर्मसार, 7 साल की मासूम से हैवानियत, पड़ोसी ही निकला दरिंदा

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
श्री गंगानगर

Murder: ‘वो’ रिश्तेदार महिला से बात करना चाहता था, उसे खामोश कर दिया…गुस्साए परिजनों ने दी बेरहम मौत

Sri Ganganagar Crime
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर : न्यू ईयर पार्टी के बाद युवक की हत्या, शव को कार में डालकर आरोपी फरार, पुलिस ने घटनास्थल को कब्जे में लिया

Sri Ganganagar Murder
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.