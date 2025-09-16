जीजा के घर से प्रेमी संग भागी विवाहिता… 4 दिन बाद खुद लौटी, फिर पति ने दिया झटका तो फंदे पर झूल गई

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि राजगढ़ (मध्यप्रदेश) की रहने वाली 18 वर्षीय युवती की शादी भालता थाना इलाके में एक गांव में हुई थी। वह पिछले डेढ़ साल से ससुराल में रह रही थी। इसकी बहन का विवाह भी पास के गांव में हुआ है। वह अक्सर अपनी बहन के यहां आती रहती थी। बीते 11-12 सितम्बर की रात वह अपनी बहन के यहां गई थी। वहां से वह एक युवक के साथ भाग गई। परिजनों ने इसकी सूचना भालता थाने में दी थी।