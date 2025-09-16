Patrika LogoSwitch to English

पाली

Rajasthan: परिवार पालने के लिए पूना में नौकरी करता था पति, 2 मासूम बच्चों को छोड़कर पड़ोसी संग भागी पत्नी

पीड़ित पति ने बताया कि 13 अगस्त को उसकी 25 वर्षीय पत्नी दोनों बच्चों को छोड़कर उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ चली गई।

पाली

Rakesh Mishra

Sep 16, 2025

pali news
प्रतीकात्मक तस्वीर

पत्नी पड़ोसी के साथ चली गई। अब नौकरी छोड़कर अपने दो मासूम बच्चों को पाल रहा। यह दर्द व्यक्त किया पाली के रहने वाले पीड़ित ने। पत्नी को गए हुए एक महीने से भी अधिक का समय बीत गया। गुहार लगाने पर जोधपुर हाईकोर्ट ने पुलिस को पत्नी को तलाशने का आदेश दिया।

रानी थाना क्षेत्र के निवासी 28 वर्षीय युवक ने 15 अगस्त 2025 को थाने में रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में बताया था कि उसकी शादी 18 जनवरी 2018 को सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद उसे दो बच्चे हुए। बेटी 2 साल और बेटा 5 वर्ष का हो गया है।

पूना में करता था नौकरी

काम-काज के लिए वह पूना में नौकरी करता था। 13 अगस्त को उसकी 25 वर्षीय पत्नी दोनों बच्चों को छोड़कर उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ चली गई। जानकारी मिलने पर वह गांव लौटा और थाने में रिपोर्ट सौंपी। न्यायालय की शरण लेने पर 28 अगस्त को तलाशी के आदेश दिए। इधर, पत्नी के जाने के बाद से घर का सारा काम खुद कर रहा। बुजुर्ग माता-पिता व बच्चों को भी वही पाल रहा।

महिला ने की आत्महत्या

वहीं शहर के पुलिस लाइन के पास स्थित जगदीश विहार में देर रात एक महिला का शव उसके ही घर में फंदे से झूलता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और जांच शुरू की। इसके बाद पोस्टमार्टम कार्रवाई कर शव पीहर पक्ष को सौंपा। पीहर पक्ष ने पुलिस को बताया कि चंचल के गले में निशान है, धर्मेश व उसके परिवार ने मारपीट कर हत्या की है।

16 Sept 2025 02:21 pm

