Rajasthan: परिवार पालने के लिए पूना में नौकरी करता था पति, 2 मासूम बच्चों को छोड़कर पड़ोसी संग भागी पत्नी

काम-काज के लिए वह पूना में नौकरी करता था। 13 अगस्त को उसकी 25 वर्षीय पत्नी दोनों बच्चों को छोड़कर उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ चली गई। जानकारी मिलने पर वह गांव लौटा और थाने में रिपोर्ट सौंपी। न्यायालय की शरण लेने पर 28 अगस्त को तलाशी के आदेश दिए। इधर, पत्नी के जाने के बाद से घर का सारा काम खुद कर रहा। बुजुर्ग माता-पिता व बच्चों को भी वही पाल रहा।