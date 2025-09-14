आंखों में आंसू लिए बड़ा भाई दे रहा दिलासा, कहा : पापा-मम्मी आप दवा-खाना खा लो, ललित जरूर आएगा

'पापा-मम्मी आप खाना खाकर दवा ले लो। आपकी तबीयत अधिक बिगड़ जाएगी। ललित जरूर लौटेगा। उसे बांडी नदी में खोज रहे है। मैं भी रोजाना तकाजा कर रहा हूं'। आंखों में आंसू लिए ललित का बड़ा भाई भरत माता-पिता को ढांढस बंधा रहा है। राजस्थान के पाली में रहने वाले ललित के परिजन जानते हैं कि एक-एक मिनट गुजरने के साथ ललित के मिलने की उम्मीद धूमिल होती जा रही है, लेकिन उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं है। वह बार-बार यह कह रहे हैं ललित लौटेगा। उसे कुछ नहीं हो सकता।