पाली

Rajasthan: पति ने सुसाइड नोट में लिखा… मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब पत्नी और उसके प्रेमी को भेजा जेल

पुलिस ने बताया कि चामुंडा नगर निवासी मुकेश जीनगर ने 7 सितम्बर को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास एक पेज का सुसाइड नोट और मोबाइल में दो वीडियो मिले। जिसमें उसने अपनी पत्नी व उसके प्रेमी को मौत का जिम्मेदार बताया।

पाली

Rakesh Mishra

Sep 10, 2025

Pali suicide case
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

राजस्थान के पाली शहर के मंडिया रोड क्षेत्र के चामुंडा नगर निवासी एक युवक ने 7 सितम्बर को फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक के पास एक पेज का सुसाइड नोट और उसके मोबाइल में दो वीडियो मिले। जिसमें उसने पत्नी और उसके प्रेमी को मौत का जिम्मेदार बताया था।

पुलिस ने मामला दर्ज किया

आरोप लगाया कि सिलाई मशीन और काम दिलाने के बहाने एक युवक ने उसकी पत्नी को प्रेमजाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसकी पत्नी व उसके प्रेमी युवक और उसके पीहर पक्ष के लोगों ने औलाद के भी दर्शन नहीं करने दिए और उससे तीन लाख रुपए मांग रहे हैं। मृतक की बहन की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया।

पुलिस ने बताया कि चामुंडा नगर निवासी मुकेश जीनगर ने 7 सितम्बर को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास एक पेज का सुसाइड नोट और मोबाइल में दो वीडियो मिले। जिसमें उसने अपनी पत्नी व उसके प्रेमी को मौत का जिम्मेदार बताया।

बहन की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकेश की पत्नी, राहुल राकांवत, जयेश रांकावत, सोनू समेत पांच लोगों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी राहुल रांकावत को गिरफ्तार कर लिया। दोनों का बांगड़ अस्पताल में मेडिकल करवाया। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया। जहां से न्यायिक अधिकारी ने दोनों को जेल भेज दिया।

आरोपी युवक ने पत्नी को छोड़ रखा है

कोतवाली थाना प्रभारी अनिल विश्नोई ने बताया कि आरोपी राहुल रांकावत ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। पत्नी के मामले में कोर्ट में चालान हो चुका है। आरोपी मृतक की पत्नी के साथ शहर के केशव नगर में रहता है। मृतक के परिजनों का कहना है कि मुकेश के 9 व 12 साल के दो बेटे हैं। सात महीने पहले से बहू का राहुल से संपर्क हुआ। तब से नजदीकी बढ़ी।

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 02:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan: पति ने सुसाइड नोट में लिखा… मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब पत्नी और उसके प्रेमी को भेजा जेल

