Rajasthan: पति ने सुसाइड नोट में लिखा… मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब पत्नी और उसके प्रेमी को भेजा जेल

आरोप लगाया कि सिलाई मशीन और काम दिलाने के बहाने एक युवक ने उसकी पत्नी को प्रेमजाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसकी पत्नी व उसके प्रेमी युवक और उसके पीहर पक्ष के लोगों ने औलाद के भी दर्शन नहीं करने दिए और उससे तीन लाख रुपए मांग रहे हैं। मृतक की बहन की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर दोनों को जेल भेज दिया।