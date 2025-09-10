Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

बीकानेर में लॉरेंस गैंग की गुंडागर्दी, कांग्रेस नेता के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग; FB पोस्ट पर ली जिम्मेदारी

Rajasthan News: बीकानेर में बुधवार तड़के करीब साढ़े चार बजे कांग्रेस नेता और व्यापारी सुखदेव चायल के घर पर रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की।

बीकानेर

Nirmal Pareek

Sep 10, 2025

Lawrence gang's hooliganism in Bikaner
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: बीकानेर में अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। बुधवार तड़के करीब साढ़े चार बजे सादुलगंज क्षेत्र में कांग्रेस नेता और व्यापारी सुखदेव चायल के घर पर रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में 6 से 7 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।

इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने ली है, जिसने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए इस घटना को अंजाम देने की बात कबूल की है।

ये भी पढ़ें

Nepal Protest : नेपाल हिंसा से CM भजनलाल शर्मा चिंतित, जयपुर के 200 लोग फंसे, दिए ये खास निर्देश
जयपुर
Nepal Protest CM Bhajanlal Sharma is worried about Nepal violence 200 people from Jaipur are stranded gave these special instructions

दो दिन पहले किये थे हथियार बरामद

बता दें, यह हमला तब हुआ जब दो दिन पहले ही बीकानेर पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। पुलिस को उस समय किसी बड़ी घटना की आशंका थी जो अब सच साबित हुई। जानकारी के मुताबिक, सुखदेव चायल से रोहित गोदारा ने 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न मिलने पर यह हमला किया गया माना जा रहा है।

सुखदेव चायल के भाई और यूथ कांग्रेस के पूर्व शहर जिलाध्यक्ष धनपत चायल ने बताया कि कुछ दिन पहले एक फोन कॉल आया था, जिसमें कॉलर ने खुद को रोहित गोदारा बताते हुए धमकी दी थी। कॉलर ने दावा किया था कि उनकी और उनके भाई की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और रंगदारी न देने पर जान से मारने की चेतावनी दी थी।

फेसबुक पर पोस्ट कर ली जिम्मेदारी

गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक धमकी भरा पोस्ट किया। पोस्ट में उसने लिखा कि इस हमले की जिम्मेदारी मैं हरी बॉक्सर और सुंदर हंसी हम दोनों भाई लेते हैं। ये फायरिंग हमने करवाई है। इनको हमारे फोन की रिंग सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए हमने ये छोटी सी वॉर्निंग दी है। टाइम रहते लाइन पर नहीं आए, तो आगे सीधे सीने में गोली मारेंगे।

इस घटना के बाद एसपी कावेन्द्र सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और गैंग से जुड़े संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है।

दीवारों पर गोलियों के निशान मिले

घटना की सूचना मिलते ही बीकानेर के एसपी कावेन्द्र सिंह, एडिशनल एसपी सौरभ तिवाड़ी और पुलिस दल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और सबूत जुटाने शुरू किए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दो हेलमेटधारी बदमाश बाइक पर सवार दिखाई दिए, जिन्होंने 7 राउंड फायरिंग की। फुटेज में गोलियों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। इस हमले में सुखदेव चायल के घर के कई कांच टूट गए और दीवारों पर गोलियों के निशान मिले।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में धर्मांतरण-लव जिहाद पर अब सख्त सजा, धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर करोड़ तक जुर्माना; बुल्डोजर भी गरजेगा
जयपुर
Anti-conversion-1

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 11:37 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर में लॉरेंस गैंग की गुंडागर्दी, कांग्रेस नेता के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग; FB पोस्ट पर ली जिम्मेदारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.