बीकानेर में लॉरेंस गैंग की गुंडागर्दी, कांग्रेस नेता के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग; FB पोस्ट पर ली जिम्मेदारी

घटना की सूचना मिलते ही बीकानेर के एसपी कावेन्द्र सिंह, एडिशनल एसपी सौरभ तिवाड़ी और पुलिस दल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और सबूत जुटाने शुरू किए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दो हेलमेटधारी बदमाश बाइक पर सवार दिखाई दिए, जिन्होंने 7 राउंड फायरिंग की। फुटेज में गोलियों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। इस हमले में सुखदेव चायल के घर के कई कांच टूट गए और दीवारों पर गोलियों के निशान मिले।