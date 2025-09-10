बीकानेर में लॉरेंस गैंग की गुंडागर्दी, कांग्रेस नेता के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग; FB पोस्ट पर ली जिम्मेदारी

Rajasthan News: बीकानेर में अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। बुधवार तड़के करीब साढ़े चार बजे सादुलगंज क्षेत्र में कांग्रेस नेता और व्यापारी सुखदेव चायल के घर पर रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में 6 से 7 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।
इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने ली है, जिसने सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए इस घटना को अंजाम देने की बात कबूल की है।
बता दें, यह हमला तब हुआ जब दो दिन पहले ही बीकानेर पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। पुलिस को उस समय किसी बड़ी घटना की आशंका थी जो अब सच साबित हुई। जानकारी के मुताबिक, सुखदेव चायल से रोहित गोदारा ने 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी न मिलने पर यह हमला किया गया माना जा रहा है।
सुखदेव चायल के भाई और यूथ कांग्रेस के पूर्व शहर जिलाध्यक्ष धनपत चायल ने बताया कि कुछ दिन पहले एक फोन कॉल आया था, जिसमें कॉलर ने खुद को रोहित गोदारा बताते हुए धमकी दी थी। कॉलर ने दावा किया था कि उनकी और उनके भाई की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और रंगदारी न देने पर जान से मारने की चेतावनी दी थी।
गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए एक धमकी भरा पोस्ट किया। पोस्ट में उसने लिखा कि इस हमले की जिम्मेदारी मैं हरी बॉक्सर और सुंदर हंसी हम दोनों भाई लेते हैं। ये फायरिंग हमने करवाई है। इनको हमारे फोन की रिंग सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए हमने ये छोटी सी वॉर्निंग दी है। टाइम रहते लाइन पर नहीं आए, तो आगे सीधे सीने में गोली मारेंगे।
इस घटना के बाद एसपी कावेन्द्र सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस ने आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और गैंग से जुड़े संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही बीकानेर के एसपी कावेन्द्र सिंह, एडिशनल एसपी सौरभ तिवाड़ी और पुलिस दल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और सबूत जुटाने शुरू किए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दो हेलमेटधारी बदमाश बाइक पर सवार दिखाई दिए, जिन्होंने 7 राउंड फायरिंग की। फुटेज में गोलियों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही है। इस हमले में सुखदेव चायल के घर के कई कांच टूट गए और दीवारों पर गोलियों के निशान मिले।