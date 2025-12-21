21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

Innovation Story: 10 मिनट के चार्ज में 300 किमी तक दौड़ेगी बाइक, गांव से निकले चिराग ने स्क्रैप से तैयार किया प्रोटोटाइप

Innovation Story: उदयपुर। पेट्रोल-डीजल के वाहनों का विकल्प बन रहे ई व्हीकल्स को लेकर लोगों में चार्जिंग टाइम और उसकी रेंज को लेकर शंकाएं बनी रहती है। उदयपुर के विस्मा गांव के चिराग ने एक ईवी मोटर तैयार की है, जो दस मिनट की चार्जिंग में 300 की किमी दौड़ सकेगी।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Anand Prakash Yadav

image

शुभम जोशी

Dec 21, 2025

बाइक का बनाया प्रोटोटाइप, इंसेट में चिराग, पत्रिका फोटो

बाइक का बनाया प्रोटोटाइप, इंसेट में चिराग, पत्रिका फोटो

उदयपुर। पेट्रोल-डीजल के वाहनों का विकल्प बन रहे ई व्हीकल्स को लेकर लोगों में चार्जिंग टाइम और उसकी रेंज को लेकर शंकाएं बनी रहती है। इस सेक्टर में लगातार नवाचार हो रहे है जो इनकी गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही एक नवाचार किया है उदयपुर के विस्मा गांव के चिराग ने।

उन्होंने ने एक ईवी मोटर तैयार की है, जो दस मिनट की चार्जिंग में 300 की किमी दौड़ सकेगी। तैयार किए गए प्रोटोटाइप का अब तय मानकों पर परीक्षण किया जाएगा। माना जा रहा है कि परीक्षण सफल होने पर ई व्हीकल्स में चार्जिंग टाइमिंग और उसकी रेंज को लेकर बड़ा बदलाव आएगा।

स्क्रैप से तैयार किया प्रोटोटाइप

निजी कंपनी में नौकरी करने के साथ ही चिराग ने उदयपुर में मोटर साइकिल के स्क्रैप पार्ट्स खरीदे और घर पर मोटर बनाना शुरू किया। हालांकि स्क्रैप पार्ट्स मिलने भी उन्हे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पार्ट्स नहीं मिलने पर कई दिनों तक काम भी ठप रहा, लेकिन उन्होने हार नहीं मानी। सीमित संसाधनों के बावजूद कुछ समय बाद उन्हें मोटर का पहला प्रोटोटाइप बनाने में सफलता मिल गई। मोटर की टेस्टिंग में उन्हें सकारात्मक परिणाम मिले।

बेंगलूरु में मिला तकनीकी सहयोग

चिराग देश के प्रमुख इनक्यूबेशन केंद्रों में से एक एसटीपी पुर्ण, एआइसी-पिनाकल व आइ स्टार्ट राजस्थान से भी जुड़े हैं। उनकी बनाई ईवी मोटर की मुख्य विशेषता है कि वह 10 मिनट की चार्जिग में 300 किलोमीटर तक की रेंज देती है। इस मोटर को तैयार करने के लिए चिराग बेंगलूरु भी गए। यहां पर उन्हें ईवी मोटर के अहम पार्ट एमवीपी को तैयार करने में मदद मिली। इससे मोटर की क्विक चार्जिंग में उन्हें मदद मिली।

दोस्त से बातचीत के दौरान मिली प्रेरणा

साधारण परिवार में पले-बढ़े चिराग को ईवी मोटर बनाने की प्रेरणा अपने एक मित्र से मिली। उसने बातचीत के दौरान ईवी सेक्टर में आ रहे बदलावों और उसमें नवाचार की जरूरतों के बारे में बताया। इससे उन्हें नवाचार की प्रेरणा मिली। उन्होंने गंभीरता से इस पर काम किया और सफलता पाई।

ये भी पढ़ें

Rahul Bansiwal RJS: पात्रता मिलते ही रचा इतिहास, सिर्फ 21 साल 3 माह की उम्र में जज बने राहुल, न्यूनतम पात्रता 21 वर्ष थी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 09:08 am

Published on:

21 Dec 2025 09:02 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Innovation Story: 10 मिनट के चार्ज में 300 किमी तक दौड़ेगी बाइक, गांव से निकले चिराग ने स्क्रैप से तैयार किया प्रोटोटाइप

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: चरित्र शंका में हैवान बना पति, पत्नी की नृशंस हत्या, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

Bhopal District Court
उदयपुर

राजस्थान: 35 साल से बसे गांव आज भी अवैध, हजारों परिवार को पट्टे मिलने का इंतजार

rajasthan ke gaon
उदयपुर

Rajasthan Aravalli : केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, हम अरावली संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध

Union Minister Bhupender Yadav said We are committed to conservation of Rajasthan Aravalli range
उदयपुर

उदयपुर में अहमदाबाद हाईवे पर भीषण हादसा: ट्रक-ट्रेलर में भिड़ंत के बाद लगी आग, दोनों वाहन धू-धू कर जले

Udaipur Accident
उदयपुर

Success Story: लंदन की नौकरी छोड़ उदयपुर लौटे साहिल की कहानी उन युवाओं के लिए मिसाल.. जो नौकरी को मंजिल नहीं मानते

Sahil Bhadavia
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.