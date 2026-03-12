बहरीन में भारतीयों को चेतावनी, जरूरत पड़ने पर निकासी की तैयारी

दूतावास ने एडवाइजरी में कहा कि वर्तमान क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए बहरीन में सभी भारतीय नागरिक सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियां बरतें। भारतीय दूतावास ने स्पष्ट किया कि बहरीन स्थित दूतावास सामान्य रूप से कार्य कर रहा है और भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए हर समय उपलब्ध है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से यह भी कहा है कि वे समय-समय पर जारी होने वाले अपडेट और सुरक्षा सलाह का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। दूतावास का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।....जरूरत पड़ने पर सऊदी के रास्ते भारत भेजने की तैयारीदूतावास ने जानकारी दी है कि यदि किसी कारणवश भारतीय नागरिकों को बहरीन से बाहर निकलना पड़ता है तो उन्हें सऊदी अरब के रास्ते भारत भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रक्रिया में विशेष प्राथमिकता उन भारतीय नागरिकों को दी जाएगी जिनके पास पर्यटक या अल्पकालिक वीजा है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास सऊदी सरकार से व्यक्तिगत ट्रांजिट वीजा की मंजूरी प्राप्त कर रहा है। इसके लिए बहरीन स्थित भारतीय दूतावास की ओर से आवेदन रियाद दूतावास को भेजे जा रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से भारत लौट सकें।