Human Angle story: ट्रेन में प्रसव पीड़ा, GRP ने महिला को पहुंचाया अस्पताल, कांस्टेबल ने खून देकर बचाई जान

सवाईमाधोपुर। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए रेलवे पुलिस ने एक गर्भवती महिला और उसके नवजात की जान बचा ली। ट्रेन में सफर के दौरान अचानक प्रसव पीड़ा शुरू होने पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन मौके पर मौजूद जीआरपी टीम ने तुरंत मदद करते हुए महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। हालात गंभीर होने पर एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर रक्तदान किया, जिससे मां और बच्चे की जान बच सकी।