सवाईमाधोपुर: खेत की रखवाली कर रहे किसान पर भालू का हमला, गंभीर घायल, इलाके में दहशत

सवाईमाधोपुर। रणथंभौर अभयारण्य की बालेर रेंज के मोरोज गांव में एक किसान पर भालू ने हमला कर दिया। खेत की रखवाली करने जा रहे किसान को गंभीर चोटें आईं। वनाधिकारियों के अनुसार घायल किसान प्रकाश पुत्र गोकल बैरवा है। वह रात करीब साढ़े 8 बजे गेहूं के खेत की रखवाली करने जा रहा था। अचानक एक भालू अपने दो शावकों के साथ सामने आ गया।