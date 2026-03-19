राजस्थान के इस शहर को Smart City बनाने का वादा, योजना में ये थे प्रस्तावित कार्य, जानें हकीकत

सवाईमाधोपुर। स्मार्ट सिटी का ख्वाब दिखाकर शहर को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की योजना केवल कागजों ही दौड़ रही है। आज भी शहर की गलियों में वही पुरानी बदहाली और धरोहरों की उपेक्षा साफ झलकती है। केन्द्र सरकार की योजना में शामिल होने के बावजूद सफाई व्यवस्था और विरासत संरक्षण पर प्रशासन व नगरपरिषद का कोई ध्यान नहीं है। करोड़ों रुपए का बजट तय हुआ, क्लीन एंड ग्रीन कॉन्सेप्ट लांच हुआ, लेकिन शहर की तस्वीर अब तक नहीं बदली। सवाईमाधोपुर की पहचान रणथंभौर किला, पुराने बाजार और बावड़ियों से है। इन्हें संजोने का वादा हुआ था, मगर हकीकत यह है कि धरोहरें उपेक्षा की मार झेल रही हैं।