LPG Gas Crisis: गैस सिलेंडर वितरण में अव्यवस्था, तकनीकी गड़बड़ी की मार झेल रहे उपभोक्ता

शहर में गैस सिलेंडर की किल्लत ने आमजन का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। रोजमर्रा की जरूरत का सामान होने के बावजूद उपभोक्ताओं को सिलेंडर प्राप्त करने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ गए कि वितरण केंद्रों पर धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। महिलाओं, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को भीड़ में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।