LPG Cylinder Booking Number: गैस सिलेंडर बुकिंग करने को लेकर राहतभरी खबर, जारी हुए ये 2 नए नंबर

सप्लाई में आ रही बाधाओं का फायदा उठाकर कुछ स्थानीय डीलर्स और दुकानदार सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 13 मार्च को देशभर में 1300 से अधिक औचक निरीक्षण किए हैं। राज्य सरकारों और तेल कंपनियों की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं जो लगातार डिपो और डीलरशिप की निगरानी कर रही हैं।