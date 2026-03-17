जयपुर में LPG का काला कारोबार बेनकाब, 150 से अधिक सिलेंडर जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार

इसी तरह ब्रह्मपुरी स्थित एक मकान में घरेलू सिलेंडर से एलपीजी ऑटो में अवैध रिफिलिंग की जा रही थी। वहां से भी टीम ने 23 घरेलू सिलेंडर जब्त किए। इमली फाटक के पास विष्णु मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया गया। वहां संचालक व्यावसायिक सिलेंडरों की खरीद का बिल प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच में सिलेंडरों को ब्लैक में खरीदने की पुष्टि हुई और वहां से 13 व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए गए।