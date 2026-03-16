राजस्थान में कब खत्म होगी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत? मंत्री सुमित गोदारा ने बता दी डेडलाइन

सरकार ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक न करें। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत के बाद स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है।