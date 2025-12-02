Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

Rajasthan News : दिनदहाड़े फायरिंग से बाजार में मचा हड़कंप, काडू पहलवान और युवक घायल

गंगापुरसिटी शहर में मंगलवार दोपहर पुरानी थोक फल-सब्जी मंडी स्थित ऑफिस में बैठे सजायाफ्ता काडू पहलवान पर नकाबपोश हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

2 min read
सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Dec 02, 2025

फोटो पत्रिका

गंगापुरसिटी। शहर में मंगलवार दोपहर पुरानी थोक फल-सब्जी मंडी स्थित ऑफिस में बैठे सजायाफ्ता काडू पहलवान पर नकाबपोश हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अचानक हुई इस घटना से बाजार में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। बताया गया कि आधा दर्जन हमलावरों ने पहलवान को निशाना बनाया।

जान बचाने के लिए वह पास ही स्थित फर्नीचर की दुकान में घुस गया, लेकिन हमलावर वहां भी फायरिंग करते रहे। इस दौरान दुकान पर खरीदारी कर रहे युवक जीतेश शर्मा निवासी महूकलां को भी गोली लग गई। वहीं काडू पहलवान को तीन गोलियां लगी है।

दोनों घायलों को तत्काल राजकीय सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। जहां पर आधा दर्जन गोलियों के खोल बरामद होने की बात सामने आई है। पुलिस वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमलावरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी थानों की पुलिस जांच में जुटी है।

काडू पहलवान हत्या के मामले में सजा काट चुका है। उसने पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि वह सुबह 11.30 बजे से अपने ऑफिस में मामा कमल के साथ बैठा था। करीब दो बजे पांच-छह युवक आए और आते ही फायरिंग शुरू कर दी। वह किसी तरह भागकर फर्नीचर की दुकान में घुस गया, लेकिन हमलावर पीछा करते रहे। पहलवान ने आरोप लगाया कि उस पर कृष्णा बांसरोटा, गौरव और चिरंजी ने हमला करवाया है। उसने बताया कि इन लोगों के खिलाफ वह पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पुलिस को कर चुका है।

शादी की कर रहा था खरीदारी

घटनाक्रम के दौरान अपनी भांजी की शादी के लिए सामान खरीदने आए जीतेश शर्मा भी गोलीबारी की चपेट में आ गया। उसने बताया कि हमलावर लगातार पहलवान पर फायरिंग कर रहे थे। वहीं दुकानदार ने कहा कि अचानक लोगों को भागते देखा और पटाखों जैसी आवाजें सुनाई दीं। गोली चलने पर वह काउंटर के नीचे छिप गया।

हमलावरों की कर रहे तलाश

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार राजोरा ने बताया कि घायल काडू पहलवान और कृष्णा बांसरोटा दोनों के खिलाफ पूर्व में कई मामले दर्ज हैं। दोनों में आपसी रंजिश चल रही है। हालांकि फिलहाल कृष्णा जेल में बंद है। हमलावरों की तलाश में पुलिस ने नाकाबंदी कर टीमें लगा दी हैं। साथ ही कृष्णा की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Dec 2025 06:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan News : दिनदहाड़े फायरिंग से बाजार में मचा हड़कंप, काडू पहलवान और युवक घायल

Patrika Site Logo

