Rajasthan News : दिनदहाड़े फायरिंग से बाजार में मचा हड़कंप, काडू पहलवान और युवक घायल

काडू पहलवान हत्या के मामले में सजा काट चुका है। उसने पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि वह सुबह 11.30 बजे से अपने ऑफिस में मामा कमल के साथ बैठा था। करीब दो बजे पांच-छह युवक आए और आते ही फायरिंग शुरू कर दी। वह किसी तरह भागकर फर्नीचर की दुकान में घुस गया, लेकिन हमलावर पीछा करते रहे। पहलवान ने आरोप लगाया कि उस पर कृष्णा बांसरोटा, गौरव और चिरंजी ने हमला करवाया है। उसने बताया कि इन लोगों के खिलाफ वह पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पुलिस को कर चुका है।