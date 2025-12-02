Rajasthan News : शादी के पांच दिन बाद नवविवाहिता ने लगाई फांसी, मचा हड़कंप

सूचना पर सदर थानाधिकारी राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और शव को फंदे से उतारकर राजकीय कपिल जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतका के पीहर पक्ष को भी घटना की जानकारी दी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से ससुराल पक्ष में भी शोक का माहौल है।