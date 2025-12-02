Rajasthan News : शादी के पांच दिन बाद नवविवाहिता ने लगाई फांसी, मचा हड़कंप

मृतका सनम चौहान
नीमकाथाना। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने शादी के पांच दिन बाद ही अपने ससुराल में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
जानकारी के अनुसार ढाणी नारसिंह निवासी मानसिंह का विवाह 26 नवंबर को चौकड़ी में उत्तर प्रदेश निवासी सनम चौहान के साथ हुआ था। शादी के महज पांच दिन बाद ही यह दर्दनाक घटना हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार दोपहर को नवविवाहिता घर में अकेली थी। इसी दौरान उसने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
काफी देर तक जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने देखा कि कमरे का गेट अंदर से बंद था। बड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा खोलकर देखा तो विवाहिता फंदे पर झूलती मिली।
सूचना पर सदर थानाधिकारी राजेश कुमार मौके पर पहुंचे और शव को फंदे से उतारकर राजकीय कपिल जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतका के पीहर पक्ष को भी घटना की जानकारी दी। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से ससुराल पक्ष में भी शोक का माहौल है।
