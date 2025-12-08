Jodhpur Crime: दोस्त संग श्मशान में छिपा था हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर, 3 पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस मिले

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। महामंदिर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपए के इनामी सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उदयपुर निवासी हार्डकोर अपराधी और हिस्ट्रीशीटर नरेश वाल्मिकी तथा जोधपुर निवासी अमन वाल्मिकी को उस समय पकड़ा गया, जब वे नागौरी गेट स्थित श्मशान स्थल में छिपे हुए थे।
दोनों आरोपी बाल कटवाने और शेविंग कराने के लिए महामंदिर क्षेत्र में आए थे, इसी दौरान पुलिस को उनकी मौजूदगी की सूचना मिली। पुलिस ने दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया और उनके पास से तीन पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस बरामद किए। पूछताछ में सामने आया कि नरेश वाल्मिकी पर उदयपुर पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।
नरेश की अम्बा माता थाने के हिस्ट्रीशीटर प्रवीण बसेटा से पुरानी रंजिश चली आ रही है। बताया जा रहा है कि नरेश ने प्रवीण को मारने की नीयत से दो बार अवैध हथियार मंगवाए थे, लेकिन दोनों बार हथियार पकड़े जाने के बाद वह फरार हो गया था। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि वे जोधपुर में किस उद्देश्य से आए थे और उनके नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग