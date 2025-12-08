Jodhpur Crime: दोस्त संग श्मशान में छिपा था हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर, 3 पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस मिले

नरेश की अम्बा माता थाने के हिस्ट्रीशीटर प्रवीण बसेटा से पुरानी रंजिश चली आ रही है। बताया जा रहा है कि नरेश ने प्रवीण को मारने की नीयत से दो बार अवैध हथियार मंगवाए थे, लेकिन दोनों बार हथियार पकड़े जाने के बाद वह फरार हो गया था। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि वे जोधपुर में किस उद्देश्य से आए थे और उनके नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है।