Jodhpur: गुजरात एटीएस का बड़ा एक्शन, जोधपुर में एमडी ड्रग्स की लैब पकड़ी, हिरासत में वांटेड मोनू

गौरतलब है कि जालोर जिले के सियाणा में बस से दो सौ लीटर केमिकल जब्त करने के मामले की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। चूंकि केमिकल की सप्लाई बालोतरा बस स्टेशन पर ली जानी थी। इसलिए एनसीबी को अंदेशा था कि बालोतरा, बाड़मेर या आस-पास के क्षेत्र में एमडी ड्रग्स की लैब है अथवा लैब की स्थापना के लिए केमिकल लाया जा रहा था। इस लैब से फलोदी और जोधपुर तक ड्रग्स की सप्लाई की जानी थी। सूत्रों के अनुसार जालोर की सियाना थाना पुलिस ने गत सोमवार को हैदराबाद से आई निजी स्लीपर बस से दो सौ लीटर 2-ब्राेमो मैथील प्रोपीयोफेनन जब्त किया था।