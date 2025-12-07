Jodhpur: गुजरात एटीएस का बड़ा एक्शन, जोधपुर में एमडी ड्रग्स की लैब पकड़ी, हिरासत में वांटेड मोनू

फाइल फोटो
जोधपुर। गुजरात एटीएस ने जोधपुर में एमडी ड्रग्स बनाने की एक लैब का भंडाफोड़ किया है। वांटेड आरोपी मोनू की तलाश में एटीएस की टीम ने रविवार को बालोतरा के सिरमखिया गांव में छापा मारा, जहां डूंगरसिंह के मकान में छिपे मोनू, गोविंद सिंह सहित 5-6 लोगों को हिरासत में लिया गया।
पूछताछ में मोनू और गोविंद सिंह ने खुलासा किया कि शेरगढ़ थाना क्षेत्र के सोइतरा गांव स्थित एक ट्यूबवेल पर एमडी ड्रग्स तैयार की जा रही थी। इस पर गुजरात एटीएस ने शेरगढ़ पुलिस को साथ लेकर ट्यूबवेल पर छापा मारा, जहां एमडी ड्रग्स बनाने में काम आने वाले केमिकल से भरे 5-6 जार मिले।
सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नारायण टोगस, डीएसटी टीम और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में सामने आया कि मास्टरमाइंड गोविंद सिंह और उसके साथी रात के समय मोटरसाइकिल से ट्यूबवेल पर आते थे और वहीं एमडी ड्रग्स तैयार कर वापस लौट जाते थे। फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है।
गौरतलब है कि जालोर जिले के सियाणा में बस से दो सौ लीटर केमिकल जब्त करने के मामले की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। चूंकि केमिकल की सप्लाई बालोतरा बस स्टेशन पर ली जानी थी। इसलिए एनसीबी को अंदेशा था कि बालोतरा, बाड़मेर या आस-पास के क्षेत्र में एमडी ड्रग्स की लैब है अथवा लैब की स्थापना के लिए केमिकल लाया जा रहा था। इस लैब से फलोदी और जोधपुर तक ड्रग्स की सप्लाई की जानी थी। सूत्रों के अनुसार जालोर की सियाना थाना पुलिस ने गत सोमवार को हैदराबाद से आई निजी स्लीपर बस से दो सौ लीटर 2-ब्राेमो मैथील प्रोपीयोफेनन जब्त किया था।
