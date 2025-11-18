Kota Firing: कोटा में गढ़ पैलेस के पास फायरिंग, हिस्ट्रीशीटर ने रंजिश में चलाई गोली बाल-बाल बचा युवक

पुलिस सूत्रों के अनुसार आरिफ और हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा दोनों फाइनेंस की गाड़ियां उठाने का काम करते हैं। इसी काम के दौरान एक कार को लेकर पहले भी उनके बीच विवाद हुआ था जिसे साथियों की समझाइश के बाद शांत करा दिया गया था। हालांकि यह रंजिश भीतर ही भीतर बनी रही और सोमवार रात इसी विवाद के चलते आदिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर आरिफ पर हमला किया।