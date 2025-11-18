Kota Firing: कोटा में गढ़ पैलेस के पास फायरिंग, हिस्ट्रीशीटर ने रंजिश में चलाई गोली बाल-बाल बचा युवक

फोटो: पत्रिका
Kota Firing Near Garh Palace: कोटा के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में सोमवार रात रंजिश के चलते फायरिंग हो गई। सांगोद निवासी हार्डकोर आरोपी आदिल मिर्जा ने अपने 3 साथियों के साथ मकबरा निवासी हिस्ट्रीशीटर आरिफ पर फायरिंग कर दी। गोली आरिफ के नहीं लगी और पास खड़ी कार में जा लगी। इससे जनहानि टल गई। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
उप अधीक्षक लोकेन्द्र पालीवाल ने बताया कि आरिफ सोमवार रात टिपटा गढ़ पैलेस के पास घूम रहा था। इसी दौरान आदिल मिर्जा अपने तीन साथियों के साथ वहां पहुंचा और आरिफ को पकड़ लिया।
आरिफ किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर भागा जिसके बाद आदिल ने उस पर गोली चला दी। गोली कार में लगने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। बाद में आरिफ ने कैथूनीपोल थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आदिल और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी।
पुलिस सूत्रों के अनुसार आरिफ और हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा दोनों फाइनेंस की गाड़ियां उठाने का काम करते हैं। इसी काम के दौरान एक कार को लेकर पहले भी उनके बीच विवाद हुआ था जिसे साथियों की समझाइश के बाद शांत करा दिया गया था। हालांकि यह रंजिश भीतर ही भीतर बनी रही और सोमवार रात इसी विवाद के चलते आदिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर आरिफ पर हमला किया।
पुलिस का कहना है कि आरोपी आदिल पहले से कई गंभीर मामलों में वांछित है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमें सक्रिय कर दी गई और आरोपियों की संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। आरिफ भी आपराधिक प्रकृति का है और उसकी हिस्ट्रीशीट खुली हुई है।
