Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Firing: कोटा में गढ़ पैलेस के पास फायरिंग, हिस्ट्रीशीटर ने रंजिश में चलाई गोली बाल-बाल बचा युवक

Rajasthan Crime: कोटा के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में सोमवार रात रंजिश के चलते हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा ने अपने तीन साथियों के साथ आरिफ पर फायरिंग की। गोली आरिफ को न लगकर पास खड़ी कार में लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 18, 2025

फोटो: पत्रिका

Kota Firing Near Garh Palace: कोटा के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में सोमवार रात रंजिश के चलते फायरिंग हो गई। सांगोद निवासी हार्डकोर आरोपी आदिल मिर्जा ने अपने 3 साथियों के साथ मकबरा निवासी हिस्ट्रीशीटर आरिफ पर फायरिंग कर दी। गोली आरिफ के नहीं लगी और पास खड़ी कार में जा लगी। इससे जनहानि टल गई। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

उप अधीक्षक लोकेन्द्र पालीवाल ने बताया कि आरिफ सोमवार रात टिपटा गढ़ पैलेस के पास घूम रहा था। इसी दौरान आदिल मिर्जा अपने तीन साथियों के साथ वहां पहुंचा और आरिफ को पकड़ लिया।

आरिफ किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर भागा जिसके बाद आदिल ने उस पर गोली चला दी। गोली कार में लगने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। बाद में आरिफ ने कैथूनीपोल थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आदिल और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी।

पहले भी हो चुका है विवाद

पुलिस सूत्रों के अनुसार आरिफ और हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा दोनों फाइनेंस की गाड़ियां उठाने का काम करते हैं। इसी काम के दौरान एक कार को लेकर पहले भी उनके बीच विवाद हुआ था जिसे साथियों की समझाइश के बाद शांत करा दिया गया था। हालांकि यह रंजिश भीतर ही भीतर बनी रही और सोमवार रात इसी विवाद के चलते आदिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर आरिफ पर हमला किया।

पुलिस का कहना है कि आरोपी आदिल पहले से कई गंभीर मामलों में वांछित है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमें सक्रिय कर दी गई और आरोपियों की संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। आरिफ भी आपराधिक प्रकृति का है और उसकी हिस्ट्रीशीट खुली हुई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: वैन में धमाके के साथ फटे 2 गैस सिलेंडर, इलाके में मची दहशत, जलकर राख हुई गाड़ी
पाली
Cylinder blast

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 02:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Firing: कोटा में गढ़ पैलेस के पास फायरिंग, हिस्ट्रीशीटर ने रंजिश में चलाई गोली बाल-बाल बचा युवक

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

KDA Action: राजस्थान में यहां मकानों पर छाया संकट, 14.50 करोड़ रुपए के कॉरिडोर निर्माण में अधिग्रहण और विस्थापन का काम शुरू

कोटा

Rajasthan: धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद हिंदू संगठनों ने दी ये चेतावनी

कोटा

Kota Mandi Bhav : बंपर आवक, धान व लहसुन तेज, सोयाबीन मंदा

Kota Mandi
कोटा

कल आधे से ज्यादा कोटा शहर में इसलिए नहीं आएगा 8 घंटे पानी

Hanumangarh water supply
कोटा

Rajasthan Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में कार के उड़े परखच्चे, शादी में जा रहे 2 लोगों की मौत

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.