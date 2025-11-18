Rajasthan: वैन में धमाके के साथ फटे 2 गैस सिलेंडर, इलाके में मची दहशत, जलकर राख हुई गाड़ी

आग से जलकर राख हुई वैन। फोटो- पत्रिका
पाली। बाड़सा गांव में एक वैन गैस सिलेंडर उतारते समय हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार वैन की गैस किट में रखे दो गैस सिलेंडर को नीचे उतारते वक्त अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दोनों सिलेंडर विस्फोट के साथ फट गए, जिससे वैन जलकर राख हो गई।
चालक बाड़सा निवासी पुखनाथ वैन में रखे गैस के सिलेंडर उतार रहा था। जैसे ही उसने सिलेंडर को झुकाकर नीचे करने का प्रयास किया, उसी दौरान सिलेंडर के पास से अचानक आग की लपटें उठी। कुछ ही पलों में आग ने दूसरी गैस टंकी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि इलाके में दहशत मच गई। वैन आग के हवाले हो गई।
ग्रामीणों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी वैन राख में तब्दील हो गई। हादसे में चालक पुखनाथ बाल-बाल बच गए। गनीमत रही कि आग लगते ही वह तुरंत वैन से दूर हट गया, जिससे गंभीर चोट से बच गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और हादसे के कारणों की जांच शुरू की है।
गांव के बीचों-बीच हुई घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। हालांकि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन यदि सिलेंडर विस्फोट के समय आसपास भीड़ रहती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी।
