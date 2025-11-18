Rajasthan: वैन में धमाके के साथ फटे 2 गैस सिलेंडर, इलाके में मची दहशत, जलकर राख हुई गाड़ी

ग्रामीणों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरी वैन राख में तब्दील हो गई। हादसे में चालक पुखनाथ बाल-बाल बच गए। गनीमत रही कि आग लगते ही वह तुरंत वैन से दूर हट गया, जिससे गंभीर चोट से बच गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और हादसे के कारणों की जांच शुरू की है।