Success Story: कुली पिता ने कर्ज लेकर बेटे को पढ़ाया, अब बनेगा डॉक्टर, रुला देगी राजस्थान के सौरभ की सफलता की कहानी

Inspirational Story Of NEET Student: जोधपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान उठाने वाले कुली के बेटे ने अपनी मेहनत, संघर्ष और सपनों के दम पर बड़ी सफलता हासिल की है। सिटी स्टेशन पर कुली बैज नंबर 74 शिवराम चौधरी के बेटे सौरभ ने NEET में अखिल भारतीय स्तर पर 523वीं रैंक हासिल की है। वह 17 साल से कुली का काम कर रहे हैं और वर्तमान में बेटा बेंगलुरु में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है।