पहले प्रयास में RAS अधिकारी बने युवक की सड़क हादसे में मौत, परिजनों ने बताया मर्डर, 2 साल पहले पिता का भी ऐसे ही हुआ था निधन

RAS Officer Nirmal Verma Road Accident Death: सवाईमाधोपुर जिले के बैरखंडी निवासी निर्मल वर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। निर्मल का हाल ही में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) में चयन हुआ था। उनके असामयिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। वहीं परिजनों ने इसे सामान्य सड़क हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है।