19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Ranthambore : रणथम्भौर में फिर गूंजी किलकारी, बाघिन सुल्ताना दो शावकों के साथ आई नजर

Tigress Sultan : रणथम्भौर में एक बार फिर नन्हें शावकों की किलकारी गूंजी है। प्रसिद्ध बाघिन सुल्ताना ने एक बार फिर से शावकों को जन्म दिया है।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Dec 19, 2025

फोटो पत्रिका

सवाईमाधोपुर। रणथम्भौर में एक बार फिर नन्हें शावकों की किलकारी गूंजी है। प्रसिद्ध बाघिन सुल्ताना ने एक बार फिर से शावकों को जन्म दिया है। बाघिन शुक्रवार सुबह गौमुखी के पास मिश्रदर्रा और अटल सागर के ऊपर की ओर दो शावकों को शिफ्ट करते नजर आई है। इसके साथ ही रणथम्भौर में बाघों का कुनबा बढ़ गया है।

पांचवीं बार बनी है मां

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बाघिन सुल्ताना की उम्र दस साल के आसपास है। बाघिन पांचवीं बार मां बनी है। हालांकि इनमें से दो बार के लिटर से हुए शावक लापता हो गए थे और इनमें से एक बार एक शावक अटल सागर में गिर गया था और बाद में मगरमच्छ ने उस शावक को अपना शिकार बना लिया था ।

सुबह साढ़े आठ बजे आई नजर

वन अधिकारियों ने बताया कि बाघिन सुल्ताना शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर गौमुखी के पास शावकों को शिफ्ट करती नजर आई थी। बाघिन के शावकों को शिफ्ट करते नजर आने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग की ओर से बाघिन और शावकों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उपवन संरक्षक मानस सिंह व एसीएफ महेश शर्मा स्वयं मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। गणेश मंदिर मार्ग पर गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो।

वन विभाग ने रोकी आवाजाही

एहतियात के तौर पर वन विभाग की ओर से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। बाघिन की ओर से शावकों को सुरक्षित शिफ्ट करने के बाद ही वन विभाग की ओर से एक बार फिर से मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू की गई।

इनका कहना है

त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर गौमुखी के पास बाघिन सुल्ताना दो शावकों को शिफ्ट करती नजर आई है। वन विभाग की ओर से बाघिन और शावकों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

मानस सिंह, उपवन संरक्षक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 05:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Ranthambore : रणथम्भौर में फिर गूंजी किलकारी, बाघिन सुल्ताना दो शावकों के साथ आई नजर

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पहले प्रयास में RAS अधिकारी बने युवक की सड़क हादसे में मौत, परिजनों ने बताया मर्डर, 2 साल पहले पिता का भी ऐसे ही हुआ था निधन

RAS-Nirmal-Verma
सवाई माधोपुर

Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, कार के उड़े परखच्चे, दो युवकों की मौके पर हुई मौत

Sawai Madhopur accident
सवाई माधोपुर

Rajasthan Crime: गंगापुर सिटी में फायरिंग, युवक के सीने से आर-पार हुई गोली, इलाके में दहशत

Rajasthan Crime
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: बच्चे की गर्दन पकड़कर उठा ले गया पैंथर, पिता के साथ मंदिर से लौट रहा था

सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur News : मानसरोवर बांध की मोरी खोली, किसानों के चेहरे खिले, 3100 हैक्टेयर भूमि की होगी सिंचाई

सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.