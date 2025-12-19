Ranthambore : रणथम्भौर में फिर गूंजी किलकारी, बाघिन सुल्ताना दो शावकों के साथ आई नजर

वन अधिकारियों ने बताया कि बाघिन सुल्ताना शुक्रवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर गौमुखी के पास शावकों को शिफ्ट करती नजर आई थी। बाघिन के शावकों को शिफ्ट करते नजर आने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग की ओर से बाघिन और शावकों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उपवन संरक्षक मानस सिंह व एसीएफ महेश शर्मा स्वयं मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। गणेश मंदिर मार्ग पर गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो।