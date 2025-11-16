Kidney Stone: सर्दियों में क्यों बढ़ता है किडनी स्टोन का खतरा? अगर यूरिन में दिखें ये 3 लक्षण, तो तुरंत हो जाएं सावधान

Kidney Stone: सर्दियों का मौसम जहां कई लोगों को पसंद आता है, वहीं यह हमारी सेहत के लिए कुछ नई चुनौतियाँ भी लाता है। ठंडी हवाओं और कम पानी पीने की आदत से किडनी में पत्थर यानी किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे समस्या गंभीर हो सकती है। अगर आपके यूरिन में ये तीन संकेत दिखें, तो इसे हल्के में न लें और समय रहते सावधानी बरतें।