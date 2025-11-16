Patrika LogoSwitch to English

Kidney Stone: सर्दियों में क्यों बढ़ता है किडनी स्टोन का खतरा? अगर यूरिन में दिखें ये 3 लक्षण, तो तुरंत हो जाएं सावधान

Kidney Stone: सर्दियों में शारीरिक गतिविधियां कम होने के कारण शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उभर सकती हैं, जिनमें से एक है किडनी स्टोन। यह समस्या सर्दियों में अधिक देखी जाती है। आइए जानते हैं किडनी स्टोन के शुरुआती लक्षण और बचाव के कुछ आसान और असरदार तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 16, 2025

यूरिन के शुरुआती लक्षण, Kidney Stone Causes in winter,

Kidney health tips winter|फोटो सोर्स –Freepik

Kidney Stone: सर्दियों का मौसम जहां कई लोगों को पसंद आता है, वहीं यह हमारी सेहत के लिए कुछ नई चुनौतियाँ भी लाता है। ठंडी हवाओं और कम पानी पीने की आदत से किडनी में पत्थर यानी किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे समस्या गंभीर हो सकती है। अगर आपके यूरिन में ये तीन संकेत दिखें, तो इसे हल्के में न लें और समय रहते सावधानी बरतें।

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है किडनी स्टोन का खतरा?

ठंड पड़ते ही हमारा शरीर कम पसीना छोड़ता है, जिसकी वजह से प्यास भी बहुत कम लगती है। नतीजा हम पानी कम पीते हैं। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही नहीं, बल्कि किडनी के सुचारु कामकाज के लिए भी जरूरी है।पानी की कमी होने पर किडनी में मौजूद मिनरल्स जैसे कैल्शियम और यूरिक एसिड एक-दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं और धीरे-धीरे छोटे-छोटे क्रिस्टल्स का रूप ले लेते हैं, जो आगे चलकर किडनी स्टोन में बदल जाते हैं।

किडनी स्टोन के शुरुआती संकेत कौन-से हैं?

  • लगातार मतली आना
  • यूरिन में खून दिखाई देना
  • पेशाब करते समय जलन महसूस होना
  • बार-बार पेशाब करने की इच्छा
  • पीठ, कमर या पेट के निचले हिस्से में तेज या झटकेदार दर्द

कैसे बचें किडनी स्टोन से?

  • दिनभर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं, ताकि शरीर पूरी तरह हाइड्रेटेड रहे।
  • नमक का सेवन सीमित रखें, क्योंकि ज्यादा नमक किडनी पर दबाव बढ़ाता है।
  • पैकेट वाले प्रोसेस्ड स्नैक्स से दूरी बनाएं और ताजे फल-सब्जियां ज्यादा खाएं।
  • खट्टे फलों में मौजूद सिट्रिक एसिड स्टोन बनने से रोकने में मदद करता है, इन्हें डाइट में शामिल करें।
  • शक्कर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन कम करें, क्योंकि ये स्टोन बनने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।
  • रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज या वॉक करें, यह मेटाबॉलिज्म और किडनी दोनों के लिए फायदेमंद है।

