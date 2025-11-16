Kidney Stone: सर्दियों में क्यों बढ़ता है किडनी स्टोन का खतरा? अगर यूरिन में दिखें ये 3 लक्षण, तो तुरंत हो जाएं सावधान

Kidney health tips winter|फोटो सोर्स –Freepik
Kidney Stone: सर्दियों का मौसम जहां कई लोगों को पसंद आता है, वहीं यह हमारी सेहत के लिए कुछ नई चुनौतियाँ भी लाता है। ठंडी हवाओं और कम पानी पीने की आदत से किडनी में पत्थर यानी किडनी स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे समस्या गंभीर हो सकती है। अगर आपके यूरिन में ये तीन संकेत दिखें, तो इसे हल्के में न लें और समय रहते सावधानी बरतें।
ठंड पड़ते ही हमारा शरीर कम पसीना छोड़ता है, जिसकी वजह से प्यास भी बहुत कम लगती है। नतीजा हम पानी कम पीते हैं। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही नहीं, बल्कि किडनी के सुचारु कामकाज के लिए भी जरूरी है।पानी की कमी होने पर किडनी में मौजूद मिनरल्स जैसे कैल्शियम और यूरिक एसिड एक-दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं और धीरे-धीरे छोटे-छोटे क्रिस्टल्स का रूप ले लेते हैं, जो आगे चलकर किडनी स्टोन में बदल जाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल