Narcolepsy Symptoms: दिन में नींद आना आलस नहीं! हो सकती है ये खतरनाक बीमारी, डॉक्टर से जानें इससे बचने के उपाय

Narcolepsy Symptoms: नार्कोलेप्सी एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जिसमें दिमाग नींद और जागने के सही समय को कंट्रोल नहीं कर पाता। आसान शब्दों में कहें तो इसमें इंसान को दिन में बार-बार और अचानक नींद आ जाती है, चाहे उसने रात में पूरी नींद ही क्यों न ली हो। डॉ. जय जगन्नाथ के मुताबिक, यह बीमारी लगभग हर 2000 लोगों में से 1 व्यक्ति को होती है और ज्यादातर मामलों में यह 10 से 30 साल की उम्र के बीच शुरू होती है।