International Coffee Day 2025: कॉफी पीने से किडनी स्टोन का खतरा हो सकता है कम, जानें एक्सपर्ट की सलाह

International Coffee Day (photo- freepik)
International Coffee Day 2025: कल यानी 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल कॉफी डे (International Coffee Day) मनाया जाएगा। अगर आप भी कॉफी के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए अच्छी है। दरअसल हाल ही में एक रिर्सच से पता चला है कि कॉफी सिर्फ आपको एनर्जी नहीं देती, बल्कि यह किडनी स्टोन यानी गुर्दे में पथरी बनने के जोखिम को भी कम कर सकती है। तो आइए जानते हैं कैसे।
काफी लोगों को लगता है कि कॉफी एक डायरियाटिक ड्रिंक है और इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे पथरी बनने का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन हाल की रिसर्च कहती है कि सच इसके बिल्कुल उलट है। 2021 में National Kidney Foundation के अध्ययन में पाया गया कि कैफीन चाहे वह कॉफी, चाय, सोडा या अल्कोहल में हो, यह किडनी स्टोन से बचाव कर सकता है। शोध के मुताबिक, अगर आप रोज 1 कप से 1.5 कप कॉफी पीते हैं, तो किडनी स्टोन का खतरा लगभग 40% तक कम हो सकता है।
इसी तरह एक और अध्ययन में यह दिखा कि जिन लोगों ने रोज़ाना कॉफी या चाय पी, उन्हें किडनी स्टोन बनने की संभावना उन लोगों की तुलना में कम थी जो कैफीनयुक्त ड्रिंक नहीं पीते।
किडनी स्टोन तब बनते हैं जब आपके शरीर से यूरिन के जरिए वेस्ट प्रॉडक्ट्स सही तरीके से बाहर नहीं निकलते। यूरिन में कुछ मिनरल्स क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगते हैं और धीरे-धीरे पथरी बन जाती है।
कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन – सबसे आम, कम ऑक्सलेट वाला डाइट लाभदायक
यूरिक एसिड स्टोन – अक्सर डायबिटीज या गाउट वालों में
स्ट्रुवाइट स्टोन – यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन वाले लोगों में
सिस्टाइन स्टोन – जनेटिक कारण से बनने वाला स्टोन
किडनी स्टोन का खतरा सबसे ज्यादा उम्र बढ़ने के साथ होता है। ज्यादा प्रोटीन, नमक या शुगर वाला डाइट लेने से, मोटापा बढ़ने से, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज होने पर, कम चलने-फिरने वाला लाइफस्टाइल होने पर कई मामलों में फैमिली हिस्ट्री होने पर भी हो सकता है। गर्म और उमस वाले इलाके में रहने पर, कुछ दवाइयां जैसे Warfarin या Acetazolamideलेने पर या फिर हानिकारक केमिकल्स जैसे कैडमियम या मेलामाइन का संपर्क हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल