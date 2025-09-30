International Coffee Day 2025: कॉफी पीने से किडनी स्टोन का खतरा हो सकता है कम, जानें एक्सपर्ट की सलाह

काफी लोगों को लगता है कि कॉफी एक डायरियाटिक ड्रिंक है और इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे पथरी बनने का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन हाल की रिसर्च कहती है कि सच इसके बिल्कुल उलट है। 2021 में National Kidney Foundation के अध्ययन में पाया गया कि कैफीन चाहे वह कॉफी, चाय, सोडा या अल्कोहल में हो, यह किडनी स्टोन से बचाव कर सकता है। शोध के मुताबिक, अगर आप रोज 1 कप से 1.5 कप कॉफी पीते हैं, तो किडनी स्टोन का खतरा लगभग 40% तक कम हो सकता है।